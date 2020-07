EDF - Le message d'Adil Rami à la Belgique

Alors qu'une rivalité existe entre la France et la Belgique depuis le Mondial 2018, Adil Rami a publié un message de paix et de réconciliation, mardi.

Mardi 21 juillet, la célébrait sa fête nationale, une semaine après la . Jamais le dernier à mettre le feu aux poudres, Adil Rami en a profité pour adresser un message à nos voisins belges, avec lesquels la rivalité n'est plus à prouver depuis la Coupe du Monde 2018.

"Ce n’est pas de ma faute si vous avez été moins intelligents"

Sur le réseau social Instagram, le défenseur central s'est en effet fendu d'un message destiné à la Belgique. Un message qui prône des valeurs de paix et de réconciliation. "Une petite rivalité est née entre la France et la Belgique, et depuis la je sens qu’il y a beaucoup, beaucoup de rancune, de haine. Mais comme je le dis tout le temps, rivaux mais pas ennemis. Alors je souhaite une bonne fête à tous les Belges", a ainsi déclaré l'ancien joueur de l'OM.



"J’ai pas mal d’amis belges, avant quand je parlais avec eux on discutait de tout et de rien, maintenant direct ils me disent 'on était meilleurs que vous à la Coupe du monde'. Mais c’est fini, passez à autre chose ! Ce n’est pas de ma faute si vous avez été moins intelligents que nous, à vouloir montrer votre jeu dès le départ. Franchement, superbe équipe, c’était très fort, rien à dire, mais la France c’était l’équipe qui savait s’adapter", a ensuite ajouté Adil Rami. Médiateur.