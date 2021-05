EDF - L'adjoint de Deschamps attend beaucoup du retour de Benzema

Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, place des attentes élevées dans le retour de Karim Benzema chez les Bleus, pas inquiet pour son adaptation.

C'est la grosse surprise du moment en France. Un peu moins de six ans après sa dernière sélection (face à l'Arménie) en Equipe de France, Karim Benzema, l'attaquant vedette du Real Madrid, est de retour chez les Bleus. Le joueur de 33 ans a été appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2020 cet été. Un retour par la grande porte.

"Je n'ai jamais dit à un moment que je ne reconnaissais pas la qualité de Karim. Ce qui n'a pas empêché l'équipe de France d'avoir des résultats, et c'est factuel. Mais oui, dans la carrière d'un joueur, il y a une plénitude et si je l'ai sélectionné aujourd'hui c'est dans ce but-là", avait expliqué le sélectionneur tricolore pour justifier son choix.

"Ses qualités de footballeur, tout le monde les connaît"

En France, les messages de satisfaction se multiplient depuis, preuve que Karim Benzema était particulièrement attendu par les fans. Dans la forme de sa vie cette saison à Madrid, l'attaquant devrait prendre la place d'Olivier Giroud sur le front de l'attaque. Et le staff de Didier Deschamps n'a aucun doute quant à ses facultés à s'adapter.



"Les grands joueurs n’ont pas de problème avec ça et sont faits pour jouer ensemble. Il faut que la complicité avec les autres joueurs s’installe rapidement, car nous avons peu de temps pour nous préparer. Karim saura répondre aux attentes", a ainsi confié Guy Stéphan, adjoint du sélectionneur, dans les colonnes du Figaro.



"C’est un grand retour, plus de cinq ans après sa dernière sélection. Ses qualités de footballeur, tout le monde les connaît. Son parcours au Real Madrid est exceptionnel. Il revient avec le sourire, beaucoup d’envie et de l’ambition. On attend qu’il nous apporte la même chose que dans son club", a-t-il ajouté. Attentes partagées !