EDF Espoirs - Sylvain Ripoll : "On a pensé que ça allait se faire tout seul​"

Le sélectionneur des Bleuets était satisfait après la victoire des siens face à la Géorgie, mais regrettait vivement leur manque de concentration.

Les Bleuets ont joué avec le feu vendredi soir, au Stade Marcel-Picot. Opposée à la Géorgie, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2021, l'Equipe de , qui comptait deux buts d'avance, s'est finalement imposée 3-2, la délivrance étant venue dans le temps additionnel sur un pénalty inscrit par Odsonne Edouard.

Grâce à ce succès étriqué, le troisième en autant de rencontres disputées depuis le début de cette phase qualificative, les Espoirs sont premiers de leur groupe avec 9 points au compteur et devancent la à la faveur d'une meilleure différence de buts. Néanmoins, si le sélectionneur Sylvain Ripoll se satisfaisait de cette victoire en conférence de presse d'après-match, ce dernier regrettait la deuxième période insuffisante de ses jeunes protégés.

"On a pensé que ça allait se faire tout seul​"

"Le plus important c’est la victoire et les 3 points, une première mi-temps maîtrisée, même si on n’a pas fait preuve d’efficacité sur bon nombre d’occasions que l’on a eu. Le point noir c’est la deuxième mi-temps ou on se relâche après le 2-0, et à l’arrivée on s’aperçoit qu’on perd la maîtrise, on n’est plus dominateur, et la Géorgie avait de grosses qualités aussi", a ainsi déclaré le sélectionneur, réclamant ensuite plus de concentration.

"On a pensé que ça allait se faire tout seul ,mais le rapport de force il est fragile dans un match, les Géorgiens sont revenus plus forts en seconde mi-temps, ce qui a un peu bousculé nos joueurs (...) On n’a pas été dans l’efficacité, on n’a pas été juste dans le dernier geste, et on ne peut pas se permettre ça. On doit être plus concentrés et juste sur ces choses là, et ça c’est vraiment dommage. Et avec cette justesse technique en première mi-temps, on aurait pu plier l’affaire".