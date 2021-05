EDF - Deschamps : "Le retour de Benzema est un non-événement"

Le sélectionneur s'est exprimé en conférence de presse pour le premier jour du rassemblement des Bleus à Clairefontaine pour préparer l'Euro.

C'est parti ! Ce mercredi, 22 des 26 joueurs de l'équipe de France ont rejoint Clairefontaine pour entamer leur préparation à l'Euro, qui débutera pour eux le 15 juin prochaine face à l'Allemagne. Seuls les finalistes européens (Pogba avec Manchester United, Giroud, Kanté et Zouma avec Chelseaà manquent encore à l'appel.

Pour ce premier jour, Didier Deschamps s'est présenté devant la presse, et a notamment été interrogé sur le retour au chateau de Karim Benzema, plus de cinq ans après sa dernière apparition sous la tunique frappée du coq.

"C'est un non-événement. Que ca intéresse à l'extérieur oui, il est heureux d'être là. Il a retrouvé ses marques aussi et avec les 21 autres joueurs qui sont là. Il sait qu'il vient dans un groupe qui se connaît. Il a sa place", a-t-il balayé.

"Karim a dit ce qu'il avait ressenti, j'ai dit ce que j'avais ressenti aussi.Je comprends que vous vouliez des détails, mais ça ne viendra pas de moi."

Les Bleus ont donc entamé leur préparation physique en vue du tournoi, et le premier objectif sera de remettre tout le monde à niveau avant la compétition. "Ils ne sont pas tous au même niveau, a précisé DD. Même s'il y a de la fatigue accumulée.

"C'est une période importante. C'est pas là où on va gagner la compétition, mais on va surtout pas la perdre à ce moment là." Le moment également de créer un groupe soudé. "Le groupe est un peu remanié, il y a 14 champions du monde 2018. La grande majorité a connu une grande compétition à un moment", dit encore le champion du monde 1998.

"Il y a quelques nouveaux, mais l'esprit de groupe, le mental, c'est important car on reste ensemble H24 avec beaucoup de restrictions. C'est aussi aux joueurs de mettre des ondes positives et de bien vivre. C'est une aventure sportive et humaine."

"Le plus important c'est de ne perdre personne"

Le sélectionneur s'est également exprimé sur le mercato, qui ouvrira ses portes le 9 juin, dans un contexte où plusieurs de ses joueurs pourraient être concernés par un transfert au cours de l'été. Plutôt après l'Euro, espère-t-il.

"Dans l'idéal, pour la tranquillité, ca serait le mieux. Mais c'est jamais le cas. Il y a toujours une fenêtre, une ouverture possible. Cela a été le cas pour certain d'entre eux pendant la coupe du monde en Russie", rappelle-t-il.

"Après, au joueur de bien vivre ça, tout au plus je vais leur donner un avis. Mais une position radicale et que ce soit réglé, c'est impossible. Après, quand on est dans la compétition, oui, la tranquilité, la sérénité, c'est quelque chose d'important mais on est pas à l'abri d'avoir une décision prise après le début de la compétition."

Enfin, Deschamps est revenu sur sa sélection de joueurs en vue du grand rendez-vous. "J'ai la possiiblité de changer des joueurs jsuqu'au 14, veille du premier match. Mais les 26 sont là !

"Le plus important c'est de ne perdre personne. C'est beaucoup de discussion, et notamment avec les joueurs qui jouent peu ou pas. Aujourd'hui, ils ont tous le sourire, ils sont tous heureux d'être là, et puis il y aura le premier match, et ils ne joueront pas tous... On est extrêmement vigilant pour que chacun vive bien."

26 joueurs qui devront passer plusieurs semaines au sein d'une bulle sanitaire, pandémie oblige. "Il faut s'adapter, mais on a pas le choix. La bulle sanitaire est préconisée. On l'a déjà fait pendant 10 jours, là on va le faire beaucoup plus longtemps. Il faudra vivre avec. Et quand on enlève des libertés, c'est jamais agréable, pour personne, mais il faudra qu'on s'adapte pour que ça n'impacte pas le moral et l'objectif qui est le notre."