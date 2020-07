Eden Hazard, Zinedine Zidane rassure

L'entraîneur français qui pourrait gagner son onzième titre à la tête des 'Merengue', a donné des nouvelles d'Eden Hazard.

Zinédine Zidane a donné des nouvelles d'Eden Hazard en conférence de presse avant la réception de jeudi, un match que le doit gagner pour remporter la .

Zidane évoque le Ballon d'Or pour Benzema et prône l'union sacrée avant Villarreal

"Il se sent mieux, il est bien et est avec le groupe. Il ne ressent plus la gêne qu'il avait il y a quelques jours, c'est une bonne chose. Le plus important est qu'il se sente bien." Le Belge devrait donc être de la partie jeudi soir lors du match face à Villarreal.

Zidane en a profité pour motiver ses troupes avant un match primordial. Le Real a besoin des trois points pour soulever un nouveau trophée.

"Quand on est revenu au travail après le confinement, après être resté près de trois mois à la maison, j'ai senti que les joueurs voulaient accomplir de grandes choses. Nous sommes ici pour une chose: nous ne pensons qu'à gagner le match de demain. C'est ce qui nous motive et nous nous préparons pour cela. Demain, nous allons être à fond comme lors de tous les matchs, l'adversaire en fera de même. Nous devons penser et nous concentrer sur le match de demain, qui sera difficile", a glissé ZZ.