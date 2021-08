Eden Hazard : "Ma blessure à la cheville appartient au passé"

Titulaire lors de la victoire du Real Madrid à Alaves (1-4), l'ailier belge se sent bien en ce début de saison, débarrassé de ses pépins physiques.

Titulaire aux côtés de Gareth Bale et Karim Benzema lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Deportivo Alaves (1-4), Eden Hazard débute le nouvel exercice de la Liga en forme, enfin épargné par les pépins physiques. Une merveilleuse nouvelle pour les fans de la Maison Blanche, mais surtout pour le principal intéressé.



Heureux, l'international belge s'est exprimé après la rencontre au micro de Movistar, assurant que sa blessure est désormais derrière lui. "Ma blessure à la cheville appartient au passé. C'est déjà sorti de ma tête. Je me sens bien, j'ai vraiment de bonnes sensations. Le premier match est important et on voulait le gagner. On veut gagner chaque match et gagner chaque titre", a confié l'ancien maître à jouer de Chelsea, qui ne veut pas se contenter de jouer, motivé à l'idée de vite devenir plus décisif.

"Je ne veux pas parler de trio magique"

"Nous, les attaquants, sommes là pour marquer des buts. J'espère que cette année, nous en marquerons beaucoup plus. Je veux aussi faire des passes décisives, c'est ce qui me plaît et j'espère continuer ainsi", a ainsi ajouté Eden Hazard. En attaque, il forme un trio de prestige aux côtés de Karim Benzema et de Gareth Bale. Conscient que ces trois grands noms alignés ensemble suscitent d'importantes attentes dans la capitale espagnole, le Belge préfère pour sa part mettre en avant tout le collectif.

"Je suis arrivé ici il y a trois ans. J'adore jouer avec Benzema, on se connaît l'un et l'autre et c'est facile de jouer avec lui. Je ne veux pas parler de trio magique mais plutôt d'équipe magique", a donc souligné le joueur formé au LOSC. Zinédine Zidane ayant été remplacé sur le banc par Carlo Ancelotti, le Real Madrid débute un nouveau cycle lors de cet exercice 2021-22. Néanmoins, c'est surtout en défense que se situe le chantier, avant les départs combinés de Raphaël Varane et Sergio Ramos.