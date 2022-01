Eden Hazard humilié par un politicien belge

Eden Hazard a beau avoir retrouvé du temps de jeu et un niveau de performances plutôt décent, il continue à susciter les moqueries à cause de son poids. Y compris auprès de ses propres compatriotes. Ainsi, un politicien et ex-coach local de judo s’est permis de lui adresser un coup bas. Il s’agit d’un certain Jean-Marie Dedecker.

L'actuel maire de Middelkerke, lorsqu'il s'est entretenu avec Krant van West-Vlaanderen, a profité d’un sujet à propos de l’ancien Lillois pour dire ce qu’il pensait de silhouette et ce n’était pas très beau.

Hazard, ce "petit gros"

Dedecker a tenu des propos pour le moins blessants : « La presse ne fait que se plaindre de lui, c'est juste un petit gros qui a grossi à cause de l'argent et du système ».

« Je me rappelle encore quand il a filé directement après que Georges Leekens l'a remplacé et qu'il est allé manger un hamburger près du stade Roi Baudouin ! ». Une anecdote qui est tout à fait vraie et qui a valu au stratège des Diables Rouges d’être écarté de la sélection pendant un bon bout de temps.

Les propos de Dedecker ont eu une grosse résonnance en Belgique. Et ce n’est pas une surprise vu que c’est (c’était ?) une personne très respectée dans son pays. Par le passé, il s’était occupé d’un grand de médaillés olympiques dans son pays.

Le timing de ses moqueries interpelle tout de même vu que Hazard est en train de bien revenir. Il a été titulaire lors de cinq des trois derniers matches des Merengue.