Eden Hazard aurait couté bien plus cher que prévu au Real Madrid

Le champion d'Espagne aurait déboursé bien plus que ce qu’il n’a laissé croire pour Eden Hazard l’été dernier.

Le avait laissé entendre qu'il avait payé 100M€ pour Eden Hazard l'été dernier. Mais en fait, selon les révélations de la presse belge, les dirigants merengue auraient plutôt payé 160M€ pour l’ancien lillois.

La Dernière Heure, qui dévoile le scoop, précise que la direction de a accepté de recevoir l’indemnité de transfert en trois parties, avec les échéances suivantes : 40 M€ en 2019, 56 M€ en 2020 et les 64 M€ restants en 2021.

Assez cher tout de même, surtout pour un joueur qui n’avait plus qu’un an de contrat du côté de Stamford Bridge, lui qui n'a été décisif qu’à 5 reprises (1 but et 4 passes) en 22 matches joués la saison dernière.