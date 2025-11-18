Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
team-logoÉcosse
Hampden Park
team-logoDanemark
Écosse - Danemark : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Miraculée après le faux-pas danois, l'Écosse joue sa qualification directe pour le Mondial à Hampden Park face à un Danemark en pleine crise.

C'est une finale inespérée, un cadeau du destin que tout un peuple s'apprête à saisir. L'Écosse, qui pensait avoir tout perdu samedi, se retrouve à 90 minutes d'un retour historique en Coupe du Monde, 28 ans après sa dernière participation. Ce mardi soir à Glasgow, Hampden Park sera le théâtre d'un duel électrique face à un Danemark leader mais fragilisé comme jamais.

Le Danemark, entre effondrement et crise sanitaire

Tout allait bien pour les Danois jusqu'à ce week-end. Mais un effondrement inexplicable face à la modeste Biélorussie (2-2 après avoir mené), suivi d'une bronca de leurs propres supporters, a tout remis en cause. Pour ne rien arranger, une épidémie de gastro-entérite frappe la sélection, menaçant la présence de cadres comme le buteur Rasmus Højlund. Le sélectionneur Brian Riemer tente de faire bonne figure, mais son équipe arrive en Écosse avec le doute chevillé au corps.

Scotland v Portugal - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A1Getty Images

L'Écosse, le miracle et la ferveur

À l'inverse, l'Écosse aborde ce rendez-vous avec l'énergie des miraculés. Malgré leur défaite en Grèce, les hommes de Steve Clarke ont profité du faux-pas danois pour rester en vie. Galvanisés par la perspective de briser trois décennies de disette, et portés par la "Tartan Army" qui promet une ambiance volcanique, ils croient en leur étoile. Même avec un gardien de 42 ans, Craig Gordon, comme dernier rempart, l'espoir est immense.

Gagner pour l'Amérique, un nul pour les barrages

L'équation est simple : le vainqueur ira directement en Amérique du Nord. Un match nul suffirait au bonheur du Danemark, mais jouer le nul dans l'enfer de Hampden face à une équipe survoltée est un pari risqué. L'Écosse, qui a déjà battu les Danois ici même en 2021, sait que l'histoire lui tend les bras. C'est le match d'une génération.

Sur quel chaine suivre le match Écosse - Danemark ?

Diffusion / Streaming
FranceL'Équipe Live Foot (streaming, abonnement requis)
MENABeIN Sports MENA 4 / BeIN Connect / TOD
AllemagneDAZN (streaming)
PolognePolsat Premium 2
Pays-BasZiggo Sport 3
DanemarkTV 2
RoumanieDigi Sport 2
Royaume-UniBBC One Scotland
BalkansArena Premium 2

Horaire et lieu du match Écosse - Danemark 

crest
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour - Coupe du Monde Qualification UEFA 1er Tour Grp. C
Hampden Park

Infos des équipes et effectifs

Écosse vs Danemark compositions

ÉcosseHome team crest

4-4-2

Formation

4-2-3-1

Home team crestDEN
1
C. Gordon
5
G. Hanley
16
S. McKenna
3
C
A. Robertson
2
A. Hickey
19
L. Ferguson
17
B. Gannon Doak
7
J. McGinn
11
R. Christie
9
L. Dykes
4
S. McTominay
1
K. Schmeichel
13
R. Kristensen
17
P. Dorgu
6
A. Christensen
2
J. Andersen
21
M. Hjulmand
8
G. Isaksen
23
C
P. Hoejbjerg
14
M. Damsgaard
12
V. Froholdt
9
R. Hoejlund

4-2-3-1

DENAway team crest

SCO
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • S. Clarke

DEN
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • B. Riemer

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Écosse team news

La sélection écossaise arrive à ce deuxième rendez-vous avec plusieurs absents de marque. Les milieux Billy Gilmour et Lennon Miller, tous deux blessés en club, ont dû déclarer forfait, mais c’est surtout l’absence du gardien Angus Gunn qui a fait couler le plus d’encre. Pour le remplacer, Steve Clarke a rappelé Craig Gordon, 42 ans, qui n’avait plus disputé le moindre match officiel depuis la saison dernière.

Face à la Grèce, le vétéran a répondu présent avec sept arrêts importants, même s’il est impliqué sur le troisième but concédé. Malgré cette erreur, il devrait conserver sa place, Clarke privilégiant l’expérience pour stabiliser une défense en difficulté.

Devant, certains choix pourraient bouger. Che Adams, auteur de plusieurs occasions manquées, n’est pas assuré de débuter. À l’inverse, Ryan Christie apparaît en pleine confiance : il vient d’enchaîner deux matchs internationaux avec but, une première depuis cinq ans. Quant à Ben Doak, sa première réalisation avec l’Écosse pourrait lui offrir un rôle plus important dans l’animation offensive.

Entre cadres blessés et statuts fragilisés, Clarke pourrait procéder à de légers ajustements pour relancer une équipe encore hésitante

Danemark team news

Le Danemark se présente avec quelques incertitudes majeures avant cette nouvelle sortie internationale. Rasmus Højlund, habituel fer de lance de l’attaque, a déclaré forfait contre la Biélorussie en raison d’un malaise soudain. Jonas Wind a pris le relais, mais la présence de l’attaquant de Naples reste très incertaine pour ce match, un casse-tête pour Brian Riemer.

En défense, Joachim Andersen est lui aussi touché par un virus et pourrait manquer une deuxième rencontre consécutive, laissant Tomasson gérer un secteur défensif fragilisé.

La bonne nouvelle se situe au milieu : Morten Hjulmand, trop juste pour débuter samedi, a disputé quelques minutes encourageantes en fin de rencontre. Le milieu du Sporting devrait reprendre une place de titulaire, dans un secteur où Christian Eriksen et Mikkel Damsgaard continueront d’assurer la création et la fluidité du jeu.

Entre retours progressifs et incertitudes persistantes, le Danemark aborde cette rencontre avec un groupe compétitif, mais encore loin d’être au complet.

La forme des deux équipes

SCO
-Forme

Buts marqués (encaissés)
9/5
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

DEN
-Forme

Buts marqués (encaissés)
14/3
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Historique des confrontations

SCO

Derniers matches

DEN

3

Victoires

1

Nul

1

5

Buts marqués

3
Match à plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Classement

