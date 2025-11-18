Écosse - Danemark : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une finale inespérée, un cadeau du destin que tout un peuple s'apprête à saisir. L'Écosse, qui pensait avoir tout perdu samedi, se retrouve à 90 minutes d'un retour historique en Coupe du Monde, 28 ans après sa dernière participation. Ce mardi soir à Glasgow, Hampden Park sera le théâtre d'un duel électrique face à un Danemark leader mais fragilisé comme jamais.

Le Danemark, entre effondrement et crise sanitaire

Tout allait bien pour les Danois jusqu'à ce week-end. Mais un effondrement inexplicable face à la modeste Biélorussie (2-2 après avoir mené), suivi d'une bronca de leurs propres supporters, a tout remis en cause. Pour ne rien arranger, une épidémie de gastro-entérite frappe la sélection, menaçant la présence de cadres comme le buteur Rasmus Højlund. Le sélectionneur Brian Riemer tente de faire bonne figure, mais son équipe arrive en Écosse avec le doute chevillé au corps.

Getty Images

L'Écosse, le miracle et la ferveur

À l'inverse, l'Écosse aborde ce rendez-vous avec l'énergie des miraculés. Malgré leur défaite en Grèce, les hommes de Steve Clarke ont profité du faux-pas danois pour rester en vie. Galvanisés par la perspective de briser trois décennies de disette, et portés par la "Tartan Army" qui promet une ambiance volcanique, ils croient en leur étoile. Même avec un gardien de 42 ans, Craig Gordon, comme dernier rempart, l'espoir est immense.

Gagner pour l'Amérique, un nul pour les barrages

L'équation est simple : le vainqueur ira directement en Amérique du Nord. Un match nul suffirait au bonheur du Danemark, mais jouer le nul dans l'enfer de Hampden face à une équipe survoltée est un pari risqué. L'Écosse, qui a déjà battu les Danois ici même en 2021, sait que l'histoire lui tend les bras. C'est le match d'une génération.

Sur quel chaine suivre le match Écosse - Danemark ?

Diffusion / Streaming France L'Équipe Live Foot (streaming, abonnement requis) MENA BeIN Sports MENA 4 / BeIN Connect / TOD Allemagne DAZN (streaming) Pologne Polsat Premium 2 Pays-Bas Ziggo Sport 3 Danemark TV 2 Roumanie Digi Sport 2 Royaume-Uni BBC One Scotland Balkans Arena Premium 2

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Écosse - Danemark

Venue and timing of the match.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Écosse team news

La sélection écossaise arrive à ce deuxième rendez-vous avec plusieurs absents de marque. Les milieux Billy Gilmour et Lennon Miller, tous deux blessés en club, ont dû déclarer forfait, mais c’est surtout l’absence du gardien Angus Gunn qui a fait couler le plus d’encre. Pour le remplacer, Steve Clarke a rappelé Craig Gordon, 42 ans, qui n’avait plus disputé le moindre match officiel depuis la saison dernière.

Face à la Grèce, le vétéran a répondu présent avec sept arrêts importants, même s’il est impliqué sur le troisième but concédé. Malgré cette erreur, il devrait conserver sa place, Clarke privilégiant l’expérience pour stabiliser une défense en difficulté.

Devant, certains choix pourraient bouger. Che Adams, auteur de plusieurs occasions manquées, n’est pas assuré de débuter. À l’inverse, Ryan Christie apparaît en pleine confiance : il vient d’enchaîner deux matchs internationaux avec but, une première depuis cinq ans. Quant à Ben Doak, sa première réalisation avec l’Écosse pourrait lui offrir un rôle plus important dans l’animation offensive.

Entre cadres blessés et statuts fragilisés, Clarke pourrait procéder à de légers ajustements pour relancer une équipe encore hésitante

Danemark team news

Le Danemark se présente avec quelques incertitudes majeures avant cette nouvelle sortie internationale. Rasmus Højlund, habituel fer de lance de l’attaque, a déclaré forfait contre la Biélorussie en raison d’un malaise soudain. Jonas Wind a pris le relais, mais la présence de l’attaquant de Naples reste très incertaine pour ce match, un casse-tête pour Brian Riemer.

En défense, Joachim Andersen est lui aussi touché par un virus et pourrait manquer une deuxième rencontre consécutive, laissant Tomasson gérer un secteur défensif fragilisé.

La bonne nouvelle se situe au milieu : Morten Hjulmand, trop juste pour débuter samedi, a disputé quelques minutes encourageantes en fin de rencontre. Le milieu du Sporting devrait reprendre une place de titulaire, dans un secteur où Christian Eriksen et Mikkel Damsgaard continueront d’assurer la création et la fluidité du jeu.

Entre retours progressifs et incertitudes persistantes, le Danemark aborde cette rencontre avec un groupe compétitif, mais encore loin d’être au complet.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement