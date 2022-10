Éclipsé par Haaland, cet attaquant empile pourtant les buts en Premier League

Il n'y a pas qu'Haaland qui martyrise les défenses et les gardiens de la Premier League. Mitrovic le fait aussi mais reste dans l'ombre du Norvégien.

Les performances XXL d'Haaland éclipsent la concurrence

Haaland par ci, Haaland par là. Depuis son arrivée cet été en Premier League, l'attaquant norvégien est devenu la nouvelle star du championnat anglais.

Il faut dire que les attentes étaient très élevées concernant l'ancien joueur du Borussia Dortmund acheté pour 60 millions d'euros par les Citizens et Haaland les a largement dépassées.

En onze matches avec Manchester City, Erling Haaland a marqué 17 buts ! Bien évidemment, c'est la première fois dans l'histoire de la Premier League qu'un joueur atteint à un tel total de buts à ce stade de la compétition.

Selon de savants calculs, si Haaland maintient un tel rythme, il pourrait totaliser 57 buts en Premier League à l'issue de la saison.

De quoi faire peur à ses adversaires puisque des supporters, sur le ton de la plaisanterie, ont déposé une pétition pour interdire à Haaland de jouer en Premier League.

Pourtant, Mitrovic fait aussi trembler les filets

Pendant ce temps-là, un attaquant réalise lui aussi un excellent début de saison mais personne ne lui prête attention à cause d'Erling Haaland.

Cet attaquant, c'est Aleksandar Mitrovic (28 ans) qui porte les couleurs de Fulham. L'équipe londonienne est promue en Premier League et réalise un bon début de saison avec une septième place et 18 points au compteur. Les Cottagers ne sont qu'à trois longueurs de Chelsea, qui occupe la 4e place, synonyme de Ligue des champions.

Fulham doit une grande partie de sa réussite à Aleksandar Mitrovic qui a déjà inscrit 9 buts en 11 matches sur les douze joués par son équipe.

« Mitrogoal », son surnom, a d'ailleurs marqué 41% des buts de son équipe preuve qu'il est indispensable.

La saison dernière, l'international serbe, avait marqué 43 buts en 44 matches de Championship battant le record qui appartenait à Guy Whittingham (42 buts avec Portsmouth en 1992-1993).

En route pour la Coupe du monde

Hormis la Premier League, Mitrovic aura également à cœur de briller lors de la prochaine Coupe du monde. C'est bien évidemment lui qui a qualifié son pays pour la phase finale en marquant lors de la dernière journée des éliminatoires à la dernière minute face au Portugal de Cristiano Ronaldo.

Et la bonne nouvelle pour Mitrovic, c'est qu'au Qatar, il n'aura pas Erling Haaland pour concurrent au titre de meilleur buteur puisque la Norvège n'est qualifiée. Ce sera l'occasion parfaite pour briller et ne plus être dans l'ombre de l'attaquant de Manchester City.