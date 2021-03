EA SPORTS Coupe les ponts avec Pierre Ménès !

Le géant vidéoludique a coupé ses relations professionnelles avec le consultant, qui ne sera plus la voix des prochains FIFA.

Pierre Ménès, qui prête sa voix au jeu vidéo FIFA, a vu son contrat rompu après les accusations d'agressions sexuelles dont il fait l'objet.

Pierre Ménès commentait les jeux-vidéo FIFA depuis l'édition 2017 et il fait équipe avec Hervé Mathoux, son collègue du Canal Football Club, l'émission footballistique dominicale de Canal+. Ce ne sera désomrais plus le cas comme l'a très officiellement annoncé le très célèbre éditeur.

« Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel, précise également EA Sports. Les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix. », peut-on ainsi lire sur le communiqué de l'éditeur.

Pour rappel, la série des FIFA est l'une des séries de jeu vidéo de football la plus vendue sur le marché mondial.

Face à l’ampleur qu’a pris cette affaire, Roxana Maracineanu avait été interrogée sur les ondes de France Info. La ministre déléguée aux Sports a assuré qu’elle ne cautionnait pas ce genre d’actes mais que ce n’était pas au gouvernement d’intervenir pour régler le sort de Ménès mais bien Canal Plus, qui est toujours son employeur.

"Aujourd'hui, ce cas-là précisément concerne l'employeur de Pierre Ménès, comme cela concerne les employeurs de mettre à l'antenne, de favoriser, d'accréditer et de légitimer la présence de personnes qui pensent cela, a expliqué Roxana Maracineanu. On vit dans une société où ce type de question et ce type de réponse n'a plus sa place."