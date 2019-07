EA Ligue 1 Games - Avec un doublé de Nicolas De Préville, Bordeaux domine Montpellier (2-1)

Les Girondins terminent leur tournée américaine sur une bonne note en venant à bout du MHSC, lors de la petite finale des EA Ligue 1 Games.

Avant la finale des EA Games entre l'OM et Saint-Étienne (remportée 2-1 par Marseille), et se retrouvaient à l'Audi Field de Washington pour croiser le fer et surtout terminer de la meilleure des manières leur tournée américaine.

Si les Héraultais se présentaient avec une équipe presque type face aux Girondins, avec notamment Mollet, Laborde, Savanier ou encore Aguilar, de son côté Paulo Sousa avait fait tourner son effectif avec notamment les jeunes Ibrahim Diarra et Ismaël Sow titulaires.

D'entrée, Nicolas De Préville a ouvert le score sur penalty (8e) et mis les siens sur les bons rails. Cependant, dans une première période accrochée avec de nombreuses fautes, Montpellier va aussi bénéficier d'un penalty et Teji Savanier ne va pas rater l'offrande (45e).

Néanmoins, NDP en grande forme dans la chaleur américaine allait une nouvelle fois réaliser la différence avec un superbe coup franc direct éloigné, dès le retour des vestiaires. Le score ne bougera plus et Bordeaux peut reparti avec quelques satisfactions de ce voyage de l'autre côté de l'Atlantique.