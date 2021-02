Dupraz en remet une couche sur Neymar

Pascal Dupraz en remet une couche sur Neymar, évoquant de nouveau la star brésilienne du PSG.

Ses premiers propos au terme de Caen-PSG avaient déjà fait se lever plusieurs sourcils. « On aurait aimé peut-être un penalty sur l’action de Yago qui lui vaut un carton jaune alors qu’à mon avis, il y a penalty, a-t-il pesté. Mais, je ne vais pas pleurer, je laisse ça à Neymar », avait ainsi tonné le coach normand Pascal Dupraz en conférence de presse au terme de la rencontre.

Forfait pour le duel face à son ancien club du Barça suite à sa blessure contractée en Normandie, l'international auriverde a répondu sur les réseaux sociaux.

« Parfois, je me sens mal à l’aise avec mon style de jeu, par mes dribbles et les tacles que je finis toujours par recevoir, je ne sais pas si je suis le problème ou si c’est ce que je fais sur le terrain… Cela m’attriste vraiment. Cela me rend très triste de devoir entendre des joueurs, des entraîneurs, des commentateurs ou autres dire « il doit prendre », « il tombe tout le temps », « c’est une pleureuse », « c’est un enfant gâté », etc… Sincèrement, cela m’attriste et je ne sais pas jusqu’à quand je supporterai ça, moi, je veux juste être heureux en jouant au football, RIEN D’AUTRE », a ainsi asséné l'intéressé.

Clairement visé par cette pique, le coach du Stade Malherbe en a remis une couche en conférence de presse.

L'article continue ci-dessous

« Neymar ? Il faut comprendre qu’en face, il a affaire à des hommes. Le football est un sport de contact. Quand on est provoqués, on répond. Nous avons été extrêmement corrects et en aucun cas c’est un Caennais qui a blessé Neymar », a-t-il tancé.

Pour rappel, le PSG va devoir composer sans sa star brésilienne mardi prochain à l’occasion de son 8e de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Le milieu offensif des champions de France souffre des adducteurs et aura à observer un repos forcé de quatre semaines approximativement.

Le club de la capitale française a confirmé l’information ce jeudi à travers un communiqué : « Neymar JR a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution. »