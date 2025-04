Dunkerque - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Dunkerque vs Paris Saint-Germain

L’USL Dunkerque affronte le PSG en demi-finale de Coupe de France ce mardi. Découvrez les dernières infos ici.

Le Paris Saint-Germain poursuit sa quête de trophées en affrontant Dunkerque en demi-finale de Coupe de France, mardi soir. Quelle chaîne diffusera le match ? Qui seront les titulaires ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette rencontre tant attendue entre le club de Ligue 2 et les champions en titre.

Un choc entre David et Goliath en Coupe de France

L’USL Dunkerque s’apprête à vivre un moment historique en recevant le PSG au stade Pierre-Mauroy de Lille. Actuellement cinquièmes de Ligue 2, les Nordistes traversent une période difficile avec trois défaites consécutives en championnat. Toutefois, en Coupe de France, ils ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec l’élite en éliminant Lille aux tirs au but (1-1, 4-5 t.a.b) avant de s’imposer face à Brest (2-3) en quart de finale. Plus tôt, ils ont réussi à éliminer l’AJ Auxerre (Ligue 1) en 32es de finale de la compétition. Après une première demi-finale en 1929, les hommes de Luis Castro rêvent d’un exploit face au champion en titre ce mardi soir.

Le PSG en pleine confiance avant un mois crucial

De son côté, le Paris Saint-Germain arrive avec le statut d’ultra-favori. Toujours invaincus en Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique ont récemment écrasé l’AS Saint-Étienne (1-6). Alors qu’un quart de finale de Ligue des champions les attend contre Aston Villa la semaine prochaine, ils ne comptent pas faillir en Coupe de France, compétition qu’ils dominent régulièrement.

Le club de la capitale a déjà écarté Le Mans (0-2) et le Stade Briochin (0-7) dans les tours précédents. L’objectif ? Se qualifier pour une nouvelle finale et y affronter le vainqueur du duel entre Cannes et Reims.

Horaire et lieu du match

Dunkerque - PSG

½ finale de Coupe de France

Lieu : Stade Pierre-Mauroy (Lille)

A 21h10, heure française

Les compos probables du match Dunkerque - PSG

Dunkerque : Jaouen - Georgen, Sasso, Sangante, Abner - Bardeli, Raghouber, Skytta - Bammou, Courtet, Rivera

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Sur quelle chaîne suivre le match Dunkerque - PSG ?

La rencontre entre l’USL Dunkerque et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mardi 1er avril 2025 à partir de 21h10 sur la plateforme BeIN Sports 1 et sur France 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN CONNECT.