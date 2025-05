"Du jamais vu en 50 ans", une légende choquée par Lamine Yamal

Gary Neville a salué Lamine Yamal comme le « meilleur adolescent » des 50 dernières années, malgré la récente défaite de Barcelone

Yamal a perdu la demi-finale de Ligue des champions, permettant à l'Inter Milan de se qualifier pour la finale, mais la contribution du jeune homme de 17 ans dans la compétition a suscité un débat parmi les experts quant à savoir s'il est l'un des meilleurs adolescents de tous les temps.

Yamal a marqué cinq buts et délivré quatre passes décisives en 13 matchs de Ligue des champions cette saison. Il a également joué un rôle clé dans le triomphe de l'Espagne à l'Euro 2024, avec quatre passes décisives et un but. Fort de cet exploit à 16 ans, Neville estime que l'ailier s'est déjà imposé comme le plus grand prodige du dernier demi-siècle.

Neville a déclaré sur Stick to Football : « Je pense que Yamal pourrait être le meilleur adolescent que nous ayons vu ces 30, 40, 50 dernières années. Gagner l'Euro avec l'Espagne l'année dernière, faire ce qu'il fait maintenant, 100 matchs à 17 ans, gagner l'Euro… »

L'article continue ci-dessous

Après un débat, Neville a poursuivi : « Il a 100 matchs à son actif, il a remporté un Euro, joué un Championnat d'Europe à 16 ans, je ne pense pas que quelqu'un ait eu un tel impact ces 30, 40 dernières années en tant qu'adolescent. Je ne connais personne.»

Barça affronte le Real Madrid dans une rencontre importante de Liga ce week-end. Le Barça compte quatre points d'avance en tête du classement, une victoire est donc indispensable pour l'équipe d'Hansi Flick.