Droits TV - M6 et TF1 vont diffuser l'Euro-2020

Les groupes M6 et TF1 ont annoncé mercredi avoir acquis auprès de l'UEFA les droits de retransmission en France de l'Euro-2020

Tous deux "se partageront, en exclusivité en clair, les 23 meilleures affiches de la compétition dont 12 matchs de poules.

Parmi les rencontres, on retrouvera le match d'ouverture et les matchs de l'équipe de -", ainsi que "cinq huitièmes de finale, trois quarts de finale, les demi-finales et la finale", comme le relaie l'AFP.

Le principal diffuseur de l'Euro-2016 avait été le bouquet crypté beIN Sports, tandis que TF1 et M6 s'étaient partagé la diffusion des matchs en clair.

L'Euro-2020, qui intervient 60 ans après sa première édition, se déroulera dans 12 villes européennes (Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munich, Rome et Saint-Petersbourg).