Dortmund - Witsel : "Les défenseurs du Bayern ont peur de Sancho"

Le joueur de 19 ans a de nouveau impressionné lors de la victoire de Dortmund en Supercoupe d'Allemagne face aux Bavarois (2-0).

Jadon Sancho a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire du contre le Bayern en Supercoupe d' (2-0) ce samedi. Le jeune homme de 19 ans a atteint un total impressionnant de 15 réalisations en 43 apparitions avec les Jaune et Noir. Devenu international anglais, il est attendu pour briller cette saison en .

Son coéquipier Axel Witsel est convaincu qu'il aura un rôle déterminant, lui qui est capable d'ammener la crainte dans la défense des principaux rivaux outre-rhin : le . "Jadon est incroyablement talentueux, a déclaré le Belge. Même les défenseurs du Bayern ont peur quand il a le ballon.

"Mais c'est normal parce que Jadon a tout simplement beaucoup de qualités. Il est rapide, fort techniquement et il peut marquer des buts aussi bien que mettre ses partenaires en lumière. C'est vraiment un joueur complet."

Dortmund a été en tête de la la majeure partie de la saison dernière avant d'être dépassé en mars et de terminer second, deux points derrière le Bayern. Les hommes de Lucien Favre ont enregistré les renforts de Mats Hummels, Thorgan Hazard, Nico Schulz et Julian Brandt, alors que Paco Alcacer a été transféré définitivement.

"Nous travaillons très dur à l'entraînement sur la défense parce que la saison dernière nous avons concédé trop de buts, continue Witsel. Nous avons notamment des problèmes sur coups de pied arrêtés. Je pense que nous nous sommes déjà améliorés car nous travaillons dessus tous les jours.

"L'entraîneur fait un très bon travail. Nous avons bien joué contre le Bayern. Nous allons tout faire pour remporter le titre. Nous avons un groupe relativement élargi avec beaucoup de qualité. C'est vrai que nous pouvons aligner deux bonnes équipes et je pense que cela nous a manqué la saison dernière."