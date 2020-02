Dortmund-PSG - Tuchel justifie ses choix tactiques

L'entraîneur du PSG s'est exprimé sur ses choix tactiques pour le déplacement à Dortmund Ligue des champions.

Pas de 4-4-2, mais plutôt un 4-3-3 ou 3-4-3 selon le positionnement de Marquinhos. Thomas Tuchel a surpris au moment de composer son XI de départ à Dortmund, laissant Pablo Sarabia et Mauro Icardi sur le banc pour changer de système.

Un choix qu'il a justifié avant le coup d'envoi sur RMC Sport : "Les 4 fantastiques ? Ce n'était pas le moment pour essayer. Honnêtement, on manque de rythme et de capacité. Neymar manque de rythme, Marquinhos, Thiago Silva et Kimpembe aussi", a-t-il justifié.

"Ce sont des raisons tactiques. Puis jouer en 4-4-2, il faut être au top car il faut faire attention à de nombreuses choses. C'est aussi très intensif et donc ce n'était pas le moment.

"Layvin (Kurzawa) va jouer, pour Juan (Bernat, finalement pas sur la feuille, ndlr) c'est un peu trop tôt, il ne peut pas. On sait qu'ils ont beaucoup de vitesse, c'est pour moi nécessaire qu'on contrôle le match. Qu'on attaque et qu'on défende ensemble. Et qu'on soit attentifs pendant nos attaques car ils sont très forts en contre-attaque."

Reste à savoir si ces choix lui donneront raison et s'il reviendra au 4-4-2 mis en place depuis la fin de l'année 2019 dans les semaines à venir et notamment lors du match retour, le 11 mars au Parc des Princes.