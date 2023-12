Dortmund - PSG : Le plan de Edin Terzic pour arrêter Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est prévenu. L’entraîneur du Borussia Dortmund prévient le Paris Saint-Germain à quelques heures du match.

Le Paris Saint-Germain séjourne désormais en Allemagne. Les joueurs du club francilien affrontent les Allemands du Borussia Dortmund dans le cadre de la sixième et ultime journée de la phase de groupes de Ligues des champions.

Le coach bavarois prévient le PSG

Battu par le Paris Saint-Germain (2-0) au match aller comptant pour la première journée de la phase de groupes au Parc des Princes, le Borussia Dortmund accueille le club francilien, ce mercredi, pour le compte de la dernière journée. En conférence de presse en prélude à ce choc, l’entraîneur du club allemand, Edin Terzic, a prévenu les champions de France. Aussi, il dévoile son plan pour stopper Kylian Mbappé.

« De toute façon, Kylian Mbappé ne peut être arrêté que collectivement. En un contre un, ce sera difficile. Il s’agit de trouver la bonne combinaison et de nous soutenir mutuellement. Le PSG sait qu’il a besoin d’une victoire. Mais ils savent aussi que nous voulons la victoire », a lancé l’entraîneur du BVB.

« On a vu ce que Paris a montré, surtout à l’extérieur, qu’ils avaient du mal à fermer les espaces. Au match aller, on n’a pas su exploiter les espaces. La revanche ne me motive pas. C’est l’envie de gagner des matches. C’est un groupe passionnant jusqu’à la fin. On veut être à la hauteur de nos responsabilités dans le groupe », a ajouté Edin Terzic.

Rappelons que le Paris Saint-Germain (2e, 7 points) est condamné à la victoire pour se qualifier en huitièmes de finale de Ligue des champions. Déjà qualifié, le Borussia Dortmund (1er, 10 points) veut juste améliorer ses statistiques dans la compétition.

Soulignons que Jérôme Rothen et Christophe Dugarry attendent beaucoup plus de Kylian Mbappé pour qualifier le Paris Saint-Germain, mercredi.