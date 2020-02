Dortmund-PSG : Kimpembe s’est entraîné normalement, Neymar aussi

Incertain mardi pour Dortmund-PSG, Presnel Kimpembe s’est entraîné normalement ce dimanche. Neymar a participé à l’intégralité de la séance.

Les Parisiens s’entraînaient ce dimanche midi au Camp des Loges, au lendemain d’un match complètement fou à Amiens (4-4). Une séance d’une heure dont étaient exemptés tous ceux ayant joué plus de 45 minutes en Picardie. Ces derniers sont restés en salle, laissant un groupe « réduit » sur la pelouse du Centre Ooredoo.

Diallo de retour aussi

Touché à la cuisse et absent à puis Amiens, Presnel Kimpembe était bien sur le terrain. Le défenseur international tricolore a participé à l’intégralité de la séance sans gêne apparente. Même son de cloche pour Abdou Diallo, qui faisait son retour à l’entraînement. Neymar, encore ménagé samedi, n’a pas non plus semblé en difficulté.

Gueye et Marquinhos en balance au milieu ?

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Le Brésilien a effectué l’ensemble des exercices organisés par le staff. Un circuit technique d’abord. Un toro ensuite, et enfin une petite opposition à six contre six avec deux jokers sur le terrain : le duo Verratti-Gueye pour commencer, et Verratti-Marquinhos pour finir. De quoi en déduire qu’on se dirige vers un match à deux entre Idrissa Gueye et Marquinhos pour épauler Verratti au milieu mardi au Signal Iduna Park ? Probablement.

Kimpembe et Thiago Silva associés lors de l’opposition

Kimpembe et Thiago Silva étaient associés dans la même équipe de 6. Ils étaient opposés à celle de Neymar et Kylian Mbappé, notamment. Préservés à Amiens, Pablo Sarabia, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa étaient également sur le pré alors que chez les gardiens, Marcin Bulka paraît bien remis de sa blessure. Keylor Navas, qui a joué tout le match samedi, n’a lui participé qu’à une partie de l’entraînement.