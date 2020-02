Dortmund-PSG (2-1) - Haaland punit le PSG

Bousculé pendant la majeure partie du match, le PSG a finit par s'incliner ce mardi à Dortmund sur un doublé d'Erling Haaland (2-1).

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel avait surpris au moment de choisir sa composition de départ. Exit le 4-4-2 privilégié sur la scène nationale depuis deux mois, place à une défense à trois et un 3-4-3 inhabituel qui reléguait Pablo Sarabia et Mauro Icardi sur le banc de touche.

Dans une magnifique ambiance, les Parisiens étaient les premiers à se montrer dangereux mais le coup-franc de Neymar ne trouvait pas le cadre (11e). La première frayeur intervenait quelques instants plus tard : suite à un corner des visiteurs, Jadon Sancho traversait le terrain à toute vitesse avant de faire le mauvaix choix (15e).

Une action qui marquait la montée en puissance des Allemands, qui prenaient peu à peu confiance face à des Parisiens régulièrement dépassés. Keylor Navas devait alors s'interposer d'une magnifique parade sur une tentative de Jadon Sancho (27e), avant de voir Layvin Kurzawa contrer Hakimi dans la foulée.

Plus d'équipes

Le Borussia montait en puissance et Erling Braut Haaland ne trouvait pas le cadre (35e). Avec seulement deux tirs dont aucun cadré, Paris rejoignait les vestiaires sans but encaissé.

Erling Haaland est intenable

Mais alors que l'on attendait une réaction en seconde période, la pression s'intensifiait et Dortmund continuait de pousser avec notamment un Erling Haaland qui posait de gros soucis à la charnière parisienne, avant d'être repris in extremis par Marco Verratti (50e).

Malmenés comme rarement, les Parisiens tentaient de sortir sur quelques contres. Réprimandé par Thomas Tuchel pour sa propension à trop porter le ballon, Neymar lançait Angel Di Maria avant de s'offrir un une-deux avec Kylian Mbappé qui butait sur Roman Bürki en angle fermé (66e).

L'article continue ci-dessous

Et c'est au moment où les visteurs semblaient mieux dans le jeu que le Borussia faisait une différence méritée. À la suite d'un centre d'Hakimi côté droit, le ballon revenait sur Haaland qui concluait de près face à un Navas impuissant (69e).

La fin du match devenait alors complètement folle. Kylian Mbappé percutait pour rentrer dans la surface côté droit et trouver Neymar d'un centre au cordeau pour ramener les Parisiens à hauteur (75e). Les espaces s'ouvraient et le Borussia reprenait immédiatement l'avantage grâce à une énorme frappe d'Erling Haaland, laissé trop libre par la charnière parisienne aux abords de la surface et qui s'offrait un doublé (77e).

Paris ne baissait pas les armes pour autant mais Neymar trouvait l'arrête (81e) et le score en restait là alors que Thomas Meunier et Marco Verratti récoltaient un carton jaune qui le privera du match retour. Si tout reste ouvert en vue du match retour, le 11 mars au Parc des Princes, les hommes de Thomas Tuchel devront se montrer plus convaincants dans le jeu pour inverser cette situation.