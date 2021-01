Dortmund, Nagelsmann impressionné par Haaland

Julian Nagelsmann est sûr qu'Erling Haaland sera encore meilleur après que son équipe du RB Leipzig ait été la cible de l'attaquant du BvB.

Haaland a marqué deux fois et a contribué à un autre but pour Jadon Sancho alors que Dortmund battait Leipzig 3-1 samedi, l'équipe de Nagelsmann manquant l'occasion de prendre la première place de la face au .

Le doublé a porté le total de de Haaland à 25 buts en 25 matches, lui qui n'en a commencé que 20. Une moyenne impressionnante de 34,3% de ses tirs ont trouvé le fond es filets adverses.

Les adversaires du BVB samedi étaient également intéressés par Haaland lorsqu'il avait quitté et l'entraîneur Nagelsmann a reconnu que sa dernière performance a montré pourquoi il était si recherché.

Il a également souligné les talents autour de Haaland dans l'équipe de Dortmund pour expliquer pourquoi il est si difficile de traiter avec l'une des stars européennes les plus remarquables.

L'article continue ci-dessous

"Erling, nous aurions pu défendre sur lui, mais pas si les joueurs autour de lui avaient trop d'espace dans une situation de un contre quatre", a déclaré Nagelsmann.

"Bien sûr, c'est un attaquant exceptionnel - c'est pourquoi nous le voulions aussi. Dortmund l'a eu. Je pense qu'il vient de marquer 25 buts en 25 matchs de Bundesliga, quelque chose comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Des statistiques incroyables."

Haaland avait également marqué deux fois contre Leipzig lors de la rencontre entre les deux des équipes à la fin de la saison dernière. Nagelsmann a ajouté: "Ce n'est pas le premier but qu'il a marqué contre nous. Il a une certaine qualité et est très jeune.Donc, je pense que je ne peux pas le juger aussi bien que notre adversaire, mais il a certainement un potentiel à développer. Il fera encore mieux. Et la ligue aura beaucoup de joie avec lui. Pas les adversaires, cependant. "