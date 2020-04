Dortmund, Haaland : "Ibrahimovic ? J'aime bien sa mentalité"

L'attaquant du Borussia Dortmund a confessé son admiration pour Zlatan Ibrahimovic et a avoué s'être inspiré du Suédois.

Grand, Scandinave, doté d'un grand sens du but, sans langue de bois, Erling Haaland a de nombreux points communs avec Zlatan Ibrahimovic. Révélation de la première partie de saison sous les couleurs du RB Sazlbourg, l'attaquant norvégien a confirmé tout son talent depuis qu'il a rejoint le durant le mercato hivernal. L'avant-centre de 19 ans connaît une ascension fulgurante et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Néanmoins, si Erling Haaland marche dans les pas de Zlatan Ibrahimovic d'une certaine façon, et dans les pas des plus grands footballeurs, il a vocation à tracer sa propre route. Le protégé de Mino Raiola, autre point commun avec le géant suédois, compte bien confirmer tout son potentiel lors des prochaines saisons, alors qu'il serait déjà dans le viseur du pour l'hiver 2021 selon les informations de la presse espagnole.

"Nous verrons ce que l'avenir nous réserve"

L'article continue ci-dessous

Dans une interview accordée au magazine Four Four Two, Erling Haaland a indiqué qu'il ne souhaite pas être vu comme le nouveau Zlatan Ibrahimovic, mais il aime le Suédois : "Zlatan Ibrahimovic ? J'aime sa mentalité et la façon dont il voit les choses différemment, je pense que j'ai toujours eu cette confiance aussi, c'est juste moi. J'aime aussi la façon dont il passe d'un club à l'autre, dans un autre pays, ce qui n'est pas facile, mais il entre toujours et marque des buts, dès la première seconde. J'ai aimé voir cela".

Plus d'équipes

L'attaquant du Borussia Dortmund n'a jamais rencontré son modèle et ne sait pas si cela arrivera un jour : "Si j'ai déjà parlé à Zlatan Ibrahimovic ? Non, mais nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Si Mino Raiola pourrait arranger une entrevue ? Nous verrons ! Nous sommes tous les deux des attaquants et nous sommes tous les deux grands. Mais nous avons un jeu différent. C'est difficile de nous comparer. Je suis qui je suis".

En mars dernier, avant le match retour contre le , Erling Haaland avait donné une interview à Football dans laquelle il a indiqué qu'il n'aimait pas être comparé aux autres footballeurs : "Est-ce que je ressemble plutôt à Zlatan ou à CR7 ? Je ne sais pas. Je n'aime pas me comparer aux autres. Je veux être moi. C'est déjà bien. J'aime les deux. Ils font partie de mes idoles. C'est aussi grâce à eux que je joue au football".