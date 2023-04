Dortmund : Dietmar Hamann tacle rudement Jude Bellingham

L'ancienne star du football allemand s'en est ouvertement pris à la pépite du Borussia Dortmund, remettant en cause son attitude.

Jude Bellingham fait l'unanimité, ou presque, en Europe. Le milieu de terrain sera l'une des attractions du mercato estival. Le jeune homme de 19 ans est un joueur essentiel pour Dortmund depuis son arrivée en 2020 en provenance de Birmingham City, et ses performances lui ont valu d'être lié à des clubs comme Liverpool, Manchester City et le Real Madrid.

"Un manque de discipline"

Les meilleurs clubs d'Europe s'arrachent la pépite du Borussia Dortmund qui pourrait être vendue pour plus de 100 millions d'euros. Déjà performant l'an dernier, l'Anglais a pris encore plus de poids au sein du BVB avec le départ d'Erling Haaland à Manchester City et a démontré au sein d'une équipe aux multiples stars comme l'Angleterre, qu'il a les capacités et le caractère pour être un joueur important et un leader.

Toutefois, si Jude Bellingham a de nombreux fans en Europe, Dietmar Hamann n'en est pas un. En effet, l'ancien milieu de terrain allemand estime que le milieu de terrain très convoité a quelques défauts qui pourraient le freiner. "Ce que Bellingham n'a pas, c'est la discipline. Il pourrait vouloir aller sur l'île ou au Real Madrid. Il doit jouer différemment", a déclaré l'ancien joueur du Bayern et de Liverpool à Sky Germany.

"Avec un coéquipier comme ça, vous aurez un problème"

"Au Borussia Dortmund Dortmund, il peut faire ce qu'il veut. Personne n'ose dire quoi que ce soit de peur de le contrarier. Si vous l'avez comme coéquipier, vous aurez un problème. S'il ne fait rien en attaque et en défense, que fait-il alors ?", a conclu l'ancien milieu de terrain passé par le Bayern Munich. Un constat dur pour l'international anglais, qui a énormément porté le Borussia Dortmund cette saison.

Diemar Hamann n'est pas le seul à avoir critiqué Jude Bellingham ces dernières semaines. Son coéquipier Emre Can a déclaré que l'international anglais devait "apprendre beaucoup" après que les deux hommes aient eu une discussion animée sur le terrain lors de la défaite du Borussia Dortmund contre le Bayern Munich en Bundesliga la semaine dernière.

Jude Bellingham a disputé 37 matches cette saison, inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Sans Jude Bellingham, le Borussia Dortmund serait probablement déjà distancé dans la course au titre en Allemagne cette saison. L'Anglais et ses coéquipiers de Dortmund seront de nouveau en action le 15 avril, lorsqu'ils affronteront Stuttgart en Bundesliga.