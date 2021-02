Dopage - Onana (Ajax) suspendu un an !

Andre Onana est suspendu pour 12 mois par l'UEFA après avoir raté un contrôle antidopage.

Le portier de l'Ajax Amsterdam a subi un contrôle antidopage le 30 octobre dernier et du furosémide a été trouvé dans son urine.

Résultat : l'UEFA a décidé de sévir avec une suspension d'un an pour le portier ajacide.

« La commission disciplinaire de l'association européenne de football UEFA a imposé une suspension de 12 mois à André Onana pour violation des règles d’anti dopage. Après un contrôle «hors compétition» le 30 octobre de l'année dernière, la substance Furosémide a été trouvée dans l’urine du gardien. La suspension est effective à partir d'aujourd'hui et s'applique à toutes les activités de football, nationales et internationales », indique le communiqué de l'UEFA.

Le club a publié un communiqué dans la foulée, arguant que le gardien ne se sentait pas bien ce jour-là et a pris un médicament, qui se trouvait être celui de sa femme.

"Le matin du 30 octobre, Onana se sentait mal. Il voulait prendre une pilule pour soulager l'inconfort. Sans le savoir, cependant, il a pris du Lasimac, un médicament que sa femme s'était déjà vu prescrire. La confusion d'Onana l'a amené à prendre par erreur les médicaments de sa femme, ce qui a finalement amené l'UEFA à prendre cette mesure contre le gardien de but. En outre, l'organe disciplinaire de l'association de football a déclaré qu'Onana n'avait aucune intention de tricher. Cependant, l'Association européenne de football estime, sur la base des règles antidopage applicables, qu'un athlète a le devoir à tout moment de veiller à ce qu'aucune substance interdite ne pénètre dans l'organisme.", peut-on ainsi lire sur le site officiel du club néerlandais.

Onana et Ajax iront devant le Tribunal arbitral du sport, comme l'a confié le dirigeant du club batave Edwin van der Sar via un communiqué.

«Nous renonçons explicitement aux drogues améliorant la performance, nous défendons évidemment un sport propre. C'est un terrible revers, pour André lui-même mais certainement aussi pour nous en tant que club. Andre est un gardien de but de haut niveau, qui a fait ses preuves pour l'Ajax pendant des années et qui est très populaire auprès des fans. Nous avions espéré une suspension conditionnelle ou une suspension beaucoup plus courte que ces douze mois, car elle n'était sans doute pas destinée à renforcer son corps et ainsi améliorer ses performances."

