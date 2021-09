Donny Van de Beek retenu, son agent pointe du doigt Manchester United

L'agent de Donny van de Beek, Guido Albers, s'est dit déçu du manque de "coopération" de Manchester United lors du dernier jour du mercato estival.

L'agent de Donny van de Beek, Guido Albers, s'est dit déçu du manque de "coopération" de Manchester United dans les négociations de transfert, alors que des clubs de Serie A, de Bundesliga et de Premier League s'intéressaient à son protégé cet été. Donny Van de Beek a eu du mal à répondre aux attentes à Old Trafford depuis son transfert en septembre 2020. Ole Gunnar Solskjaer n'a pas encore fait confiance au milieu de terrain qui semblait pourtant promis à un avenir radieux lors de ses débuts.

Le Néerlandais est sous contrat à United jusqu'en 2025, mais il a été fortement lié à un départ du club lors du dernier jour du mercato. Mais Guido Albers a révélé qu'il a vu son chemin de sortie potentiel bloqué. Frustré par la fin du mercato, l'agent espère maintenant que le joueur de 24 ans aura sa chance chez les Red Devils.

"Rassurant pour lui, car il aura sa chance"

"Il y avait beaucoup d'intérêts de la part de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, donc cela semblait bon. Mais vous avez besoin de la coopération du club, et il semblait qu'ils le feraient, mais finalement ils ne l'ont pas fait. Déçu, mais aussi rassurant pour lui, car il aura sa chance, et aura ses minutes, mais cela deviendra clair en temps voulu. On lui a déjà promis cela auparavant, mais nous sommes parvenus à un accord clair à ce sujet avec le club", a ainsi confié le représentant du joueur à Voetbal International.

À la question de savoir si Donny Van de Beek est mécontent de la situation, il a ajouté : "Je ne le dirai pas. Mais tous ceux qui connaissent Donny savent qu'il aime le jeu et qu'il veut être sur le terrain chaque semaine. Donc à partir de cette réponse, vous pouvez probablement dire ce qu'il voulait le plus". Pour sa première saison avec les Red Devils, Van de Beek a participé à 36 matchs toutes compétitions confondues, pour seulement 15 titularisations, dont 4 en Premier League. Forcément insuffisant.