Donnarumma peut trembler, le PSG a identifié son remplaçant !

Un autre gardien de Ligue 1 pourrait bientôt déloger Donnarumma, en difficultés ces dernières journées.

Comme l’a expliqué Luis Campos il y a quelques semaines, le PSG s’assure désormais de voir à quel point un joueur pourrait s’adapter à l’équipe avant de le recruter. A l’heure où le club manque d’assurance dans les cages entre les bourdes de Donnarumma, la blessure de Navas et l’inexpérience de Tenas, le PSG a peut-être, déjà trouvé la solution. Les Franciliens ciblent un gardien qui impressionne par son talent dans le championnat français.

Lucas Chevalier donne raison au PSG

Ciblé par le PSG, Lucas Chevalier (22 ans) a profité du weekend de Donnarumma pour se mettre en évidence. L’international espoirs a réalisé une prestation époustouflante face au FC Metz en détournant notamment deux pénaltys dans le match. Des arrêts décisifs qui ont permis à son club, le LOSC de l’emporter et de rester au contact du podium (2-0). Apprécié par la direction parisienne selon les informations de RMC, Lucas Chevalier a, peut-être, accéléré le processus de son arrivée au PSG avec sa prestation dimanche. Le gardien des Espoirs présente d’ailleurs des statistiques folles cette saison. En 14 matchs, Lucas Chevalier a effectué 39 arrêts, à égalité avec Donnarumma, et a enregistré 8 clean sheets (11 buts encaissés). Tellement impressionnant, le gardien de Lille bluffe même ses adversaires.

L'article continue ci-dessous

Getty

Chevalier loué par ses adversaires

Gardien du FC Metz et adversaire de Lille dimanche, Alexandre Oukidja a été séduit par la prestation de Lucas Chevalier. « Il a aussi réussi quatre ou cinq arrêts. Ça fait plaisir car il est de la région. C’est un très bon gardien que j’ai suivi quand il a été prêté une saison remarquable à Valenciennes. Il a franchi une étape entre la L2 et la L1 à Lille, avec de petites difficultés au tout début. Mais il a tenu la baraque la saison dernière. Ça reste un gardien jeune qui doit encore apprendre, prendre du temps de jeu. Mais j’ai vu ce soir beaucoup de maturité dans son jeu au pied et de la sérénité. Il a fait le match parfait » a-t-il commenté après le match. En outre, Alexandre Oukidja prédit un bel avenir à Chevalier en…Equipe de France au vu de ses qualités indéniables. « J’espère qu’il participera aux prochains Jeux Olympiques. Il a un bel avenir en équipe de France. Il a déjà réussi à tamponner son passeport en L1. Je lui souhaite de connaître une expérience à l’étranger » a-t-il ajouté Oukidja dans des propos rapportés par L'Equipe.