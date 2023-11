PSG : Luis Campos fait des révélations importantes sur le mercato

Luis Campos a fait des révélations intéressantes sur le mercato et ses méthodes travail ce vendredi.

Le Paris Saint-Germain a enclenché un processus de reconstruction totale de son effectif cette saison. Le club parisien a fait venir une dizaine de joueurs cet été en plus d’un nouvel entraîneur en la personne de Luis Enrique. Toutes ces signatures portent la marque d’un homme : Luis Campos, directeur sportif du PSG.

La méthode Luis Campos

Invité de l’école d’économie de la Sorbonne, Luis Campos a dévoilé ses méthodologies de travail. Le Portugais évoque d’abord son idéologie à lui avant de prendre en exemple le puzzle de la Tour Eiffel pour illustrer ses dires. « Le football est un sport collectif, une équipe est pour moi un puzzle de 22-24 joueurs, Ce puzzle (de la Tour Eiffel, ndlr) est très joli. Mais si on enlève deux pièces et qu'on les remplace par des pièces d'un autre puzzle très joli… la Tour Eiffel est horrible. Pourtant, on a pris de très jolies pièces dans un autre endroit. Parfois on dit à propos d’un joueur: ‘Il est extraordinaire, j'adore'. Mais il faut voir s'il s'incorpore bien dans l'équipe, sinon il va casser votre travail », confie Luis Campos à l’assemblée.

Les qualités recherchées chez un joueur par Campos

Selon Luis Campos, avant de recruter un joueur, il faut s’assurer que ce dernier dispose des qualités adéquates pour s’incorporer dans le style de jeu du club et avoir une connexion avec les autres joueurs. « L’important est la connexion entre chaque joueur, comme en neurologie. On peut avoir onze joueurs extraordinaires, mais s'ils ne se connectent pas entre eux, ça ne peut pas marcher. Là où je suis fort, c’est pour trouver des joueurs capables de combiner bien entre eux. Hakimi et Mbappé? S’ils peuvent être amis c'est bien, mais le plus important est qu'ils gagnent sur le terrain. J'ai été dans une équipe où les joueurs se disaient à peine bonjour, mais ils étaient tellement professionnels qu'ils ont tout donné pour gagner, ils travaillaient ensemble dans l'objectif de gagner. Pas besoin d'être les meilleurs amis du monde, il faut être connaisseur du jeu. Au PSG, on a l'exemple d'un ou deux joueurs qui changent beaucoup cette année et qui sont mieux adaptés. On est beaucoup plus dans une pensée collective. Ça fait que tout le monde peut briller. C'est une nouvelle direction prise par le club et je pense que ça aboutira sur moins d'échecs concernant certains joueurs », poursuit-il.

Les trois catégories de joueurs selon Luis Campos

Le directeur sportif du PSG ne se contente pas d’identifier les joueurs qui correspondent au club. Tout comme il a eu à le faire à Lille, Luis Campos s’assure d’avoir un joueur important, capable de faire gagner un match à lui tout seul, sur chaque ligne. « Pour moi une équipe doit avoir quatre joueurs A1, un joueur fondamental, capable de gagner lui-même des matchs ou des points, détaille le dirigeant portugais. Un A1 au poste de gardien, un A1 en défense, un A1 en milieu et un A1 en attaque. C'est la colonne vertébrale de l'équipe. Pas deux, pas trois… un seul A1 pour chaque ligne. Après, il y a les B1, les jeunes joueurs capables d'être un jour A1. Ce sont des électrons libres, des jeunes avec un talent extraordinaire qui ont été vendus pour beaucoup d'argent. Bernardo Silva, Nicolas Pépé à Lille… Ils se sont tous transformés en joueurs extraordinaires. Les A2, enfin, sont quant à eux des joueurs d'équipes. Ce ne sont pas les meilleurs du monde, mais ils sont très importants », conclut Luis Campos.