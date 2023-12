Tenas à la place de Donnarumma, Rothen scandalisé

Jérôme Rothen n’est pas emballé par l’idée de remplacer Donnarumma par Arnau Tenas.

Apparu pour la première fois avec le PSG dimanche après l’exclusion de Gianluigi Donnarumma contre Le Havre, Arnau Tenas a répondu présent. Le gardien espagnol a livré une belle prestation et a enregistré un clean sheet. Au point de devenir un concurrent sérieux à Donnarumma ? Non, dit Jérôme Rothen.

Rothen félicite Tenas

L’idée de mettre Tenas en concurrence avec Donnarumma n’enchante guère Jérôme Rothen. Même si l’ancien milieu de terrain du PSG reconnait que Tenas a fait un bon match, il est très étonné de voir qu’une telle possibilité est peut-être en vue. « J’ai entendu ça et ça m’a rendu fou. Moi, je tiens à le féliciter déjà, Tenas, pour son match au Havre, jamais facile de débuter comme ça. Tant mieux, il débute par une victoire alors que le PSG est réduit à 10. Même si c’était sur le terrain du Havre, il faut quand même gagner à 10 contre 11», lance l’ancien international français dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Rothen pas impressionné par Tenas

Selon Jérôme Rothen, Arnau Tenas, a connu beaucoup de réussite et des coups de chance face au Havre, dimanche. « Il sait de quoi je parle quand je parle de réussite. Tu peux tourner le dos et le ballon te tape dans la tête et revient dans les mains. Tu peux faire des claquettes quand le ballon est au-dessus du but et dire waouh, la claquette était fantastique alors qu’il y avait six mètres, ça donne un corner. J’ai connu des gardiens comme ça dans le passé aussi qui aimaient bien sur des matchs, plonger, relâcher le ballon, les repousser, pas les bloquer, ça foutait plus le bazar qu’autre chose dans les têtes des joueurs. Mais c’était pas le cas de Tenas mis à part cette claquette qui était déjà au-dessus et qu’il met en corner. Sinon, il fait le match qu’il faut et tant mieux », poursuit-il.

Tenas titulaire au PSG ? C’est Non pour Rothen

Toutefois, Arnau Tenas n’a pas encore le niveau de reléguer Gianluigi Donnarumma sur le banc. Le gardien espagnol devrait même faire face à la menace Keylor Navas, remplaçant naturel de Donnarumma et blessé actuellement. Pour Rothen, Tenas a encore une marge de progression et il est impossible qu’il passe titulaire au PSG en présence de l’Italien et du Costaricain. « Luis Enrique, tous les joueurs parisiens l’ont félicité, même Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux a remis une petite couche après. Donc tant mieux, c’est bien pour la confiance de ce jeune joueur, de pouvoir faire gagner son équipe, parce qu’en effet, il l’a fait gagner au Havre. Après, comme certains nous disent ‘’ça y est, on a trouvé la concurrence’’ alors qu’il y a Navas qui est blessé. Je suis pas sûr que quand Navas va revenir, Tenas va passer devant Navas », ajoute Rothen.

Jérôme Rothen défend Donnarumma

Jérôme Rothen est revenu sur les dernières prestations de Donnarumma qui récidive avec des bourdes à chaque match. Selon l’ancien joueur du PSG, ces bourdes n’enlèvent rien au talent du gardien italien qui pourrait revenir à son meilleur niveau très bientôt. « On parle de Donnarumma. Il a 24 ans, il a joué presque 400 matchs au niveau professionnel. Alors, je veux bien qu’on retienne les dernières semaines, oui il a fait des cagades et les cagades, elles s’enchaînent. Mais c’est la loi des séries. Ça vaut aussi pour les attaquants quand ils marquent des buts, c’est la loi des séries. Et quand l’attaquant passe des journées à ne pas marquer, ce n’est pas pour autant que d’un seul coup, il est devenu nul. Et c’est la même chose pour Donnarumma, c’est des postes très importants où c’est vrai que les bourdes et les accidents se voient beaucoup plus qu’un joueur de champ lambda. C’est le cas en effet de Donnarumma, ça fait trois matchs, trois bévues. Mais, est-ce qu’on va effacer les premiers mois de Donnarumma, je parle pas de l’année dernière, où on disait qu’il y avait de l’amélioration, qu’il était en train de retrouver son meilleur niveau et il a eu un niveau qui était très haut en étant champion d’Europe avec l’Italie et en le plaçant au rang des meilleurs gardiens du monde ? », s’interroge Rothen avant de rappeler que ce serait une erreur pour le PSG de mettre Tenas en concurrence avec Donnarumma.

« Tenas, bravo, certainement il jouera le prochain match de championnat parce que Donnarumma va prendre un match mais derrière, je suis sûr qu’il va reprendre sa place tranquillement, à continuer à progresser et qu’un jour, il aura, je l’espère pour lui, sa chance mais pas au PSG. Le Paris Saint-Germain ne doit en aucun cas mettre Tenas en concurrence avec Donnarumma. », conclut Jérôme Rothen.