PSG, les propos forts de Luis Enrique après le succès au Havre

L’entraineur parisien, Luis Enrique, était content de ce qu’a montré son équipe du PSG lors d sa sortie au Havre.

Après son mini-accroc en Ligue des Champions contre Newcastle, le PSG était attendu au tournant ce dimanche. Sur le terrain du Havre, et malgré des circonstances défavorable (infériorité numérique à partir du quart d’heure de jeu), les champions de France ont fait honneur à leur statut. Au grand bonheur de Luis Enrique, leur entraineur.

Luis Enrique loue l’attitude de son équipe

Grâce à des buts de Mbappé et de Vitinha, les Franciliens se sont imposés 2-0 au Stade Océane. Leur coach n’en demandait pas plus, au regard du contexte. Naturellement, au coup de sifflet final, il a félicité pour cette belle partition.

« On a souffert sur les premières actions du match. On a dû jouer un match différent, qui était difficile pour nous. On a montré à tout le monde qu’on est une équipe et qu’on peut défendre. On a su rapprocher les espaces. Ce n’est pas le football qu’on veut pratiquer, mais la mentalité a été très bonne », a confié Luis Enrique au micro de Prime Vidéo.

Avec un homme en moins, Paris a plus été dans la réaction que dans l’action. Mais cela n’a pas du tout dérangé son entraineur. « Oui, dans ces conditions, on leur donne le ballon et on essaye le contre. On sait jouer comme ça aussi ».

Il a applaudi Tenas

Luis Enrique n’est pas habitué à s’attarder sur les individualités. Toutefois, le technicien ibérique ne pouvait pas rester silencieux face à la prestation de son gardien remplaçant Arnau Tenas. Pour sa dernière sous le maillot du PSG, le jeune portier a parfaitement suppléé Gianluigi Donnarumma, expulsé après 10 minutes de jeu seulement. Il a effectué pas moins de sept arrêts. « Oui, je suis très content de lui, a confié l’ancien sélectionneur de la Roja. C’est un gars qui a une capacité d’être très professionnel et qui essaye de tout donner. Aujourd’hui, il a eu la possibilité et il a montré à tout le monde qu’il était prêt. Je suis très heureux pour lui ».

Par ailleurs, Luis Enrique n’a pas cherché à blâmer le gardien titulaire pour son erreur. « C’est une erreur avec la ligne des défenseurs. On a été un peu distraits. Il a essayé d’intervenir, mais l’attaquant était devant lui. C’est une situation normale ».