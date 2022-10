Donnarumma, Hakimi et les réactions PSG - Nice (2-1)

Paris a pris le dessus sur Nice ce samedi. Une victoire obtenu au forceps et les Franciliens l’ont volontiers reconnu.

Le PSG a étiré sa série de victoires en Ligue 1. Ce samedi, l’équipe de Galtier a disposé de Nice (2-1). Une victoire qui n’a cependant pas été facile à glaner. Les joueurs et leur coach ont d’ailleurs admis que c’était compliqué et que l’adversaire du jour leur a donné du fil à retordre. La satisfaction est quand même là au vu de l’opération mathématique réalisée.

Achraf Hakimi (défenseur du PSG sur Canal+) : « C’était un match très difficile. Nice a bien joué aussi. On a fait un super match aussi. Et on a obtenu la victoire. On a bien joué sur les côtés. Les changements ont aussi beaucoup apporté. On est très contents de la victoire. On a toujours envie de gagner et rester premiers ».

Gianluigi Donnarumma (gardien du PSG sur Canal+) : « C’était une bonne équipe de Paris. C’était un match difficile. Mais la force de l’équipe a fait la différence. Dans toutes les lignes, on est très forts. Mais, les attaquants sont extraordinaires. Messi, c’est dur ces coups francs. Nous sommes contents de l’avoir, lui Kylian et Ney (…) Pour un gardien ce genre de match est difficile, car on attend toute la rencontre et un ballon peut te mettre danger. Il faut rester concentré ».

Danté (défenseur de Nice sur Canal+) : « C’est terrible. On voulait réussir quelque chose ici. C’est dommage. Ce sont des petites erreurs dont on va apprendre. Mais ce n’est pas le genre de matches pour en faire. Ils ont eu des occasions, mais on a eu une certaine maitrise. Il y a eu beaucoup de choses positives. On est très déçus. Mais il faut garder la tête haute ».