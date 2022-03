Donnarumma déterminé à rebondir avec la Squadra

L’Italie ne verra pas la Coupe du Monde au Qatar. Et c’est la deuxième édition du tournoi planétaire qu’elle rate après celle de la Russie. Un énorme fiasco et qui a valu aux internationaux azzurri beaucoup de critiques de la part de leurs compatriotes.

Parmi ceux qui ont été le plus montrés du doigt après cette déroute contre la Macédoine du Nord, il y a Gianluigi Donnarumma. Le talentueux gardien, qui avait déjà connu une autre élimination douloureuse en ce mois de mars en club, est coupable d’avoir laissé passer l’un des rares tirs qu’il a concédés. C’était en toute fin de match sur une tentative lointaine de Trajkovski.

« Nous devons reconstruire étape par étape »

Naturellement, « Gigi » a souffert de ce dénouement. Après avoir gardé la silence à chaud, il a exprimé ce qu’il avait sur le cœur à travers une publication sur Instagram. "Nous voulions participer à la Coupe du monde, vivre les émotions extraordinaires que ces compétitions peuvent donner, donner du sourire aux Italiens qui nous ont accompagnés il y a quelques mois pour conquérir l'Europe. Malheureusement, ce ne sera pas comme ça, nous sommes très déçus et nous savons à quel point tous les Italiens sont tous comme nous".

Donnarumma accuse donc le coup, mais il ne baisse pas la tête. L’ancien milanais assure être déjà tourné vers les futures échéances et avec la volonté de redonner le sourire très rapidement au peuple italien. "Nous savons aussi que dans le football, comme dans la vie, nous devons regarder devant et revenir au jeu, a-t-il enchéri. Notre tâche est de ramener l'équipe nationale là où elle le mérite et de construire à partir d'aujourd'hui, étape par étape, un avenir gagnant. Forza Azzurri".

Donnarumma et consorts vont devoir s’armer de patience. Au mieux, ils ne verront le Mondial qu’en 2026, lors de l’édition prévue en Amérique du Nord. Le dernier rempart parisien aura alors 27 ans.