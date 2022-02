Domenech en Algérie, la folle rumeur

Raymond Domenech va-t-il reprendre du service ? Si l’on en croit une information divulguée par le site de La Gazette du Fennec, il se peut bien que l’ancien coach des Bleus traverse la Méditerranée pour occuper un rôle au sein de la fédération algérienne.

Domenech futur DTN en Algérie ?

Selon la source en question des négociations sont actuellement en cours pour que l’entraineur vice-champion du monde en 2006 devienne le nouveau DTN en Algérie. Il remplacerait un certain Ameur Chafik. Et il travaillerait de concert avec Djamel Belmadi, qui est toujours en poste comme sélectionneur.

Si cette rumeur se vérifie, la venue de Domenech à Alger serait pour le moins surprenante. Ne serait-ce que par rapport au timing. Récemment, la FAF a procédé à un grand remue-ménage, avec l’élaboration d’un nouveau organigramme au sein de la DTN. Si le technicien français venait à débarquer, il ne pourrait donc pas choisir ses propres hommes pour l’épauler dans sa mission.

Un passif compliqué avec l’Algérie

A noter que le site DZ Foot a fait savoir que c’est loin d’être fait et qu’il n’a "rien de concret" entre les deux parties. La prudence reste donc de mise. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Domenech est annoncé en Algérie. Ça avait déjà été le cas en 2011. Il était alors en concurrence avec Vahid Halilhodzic pour prendre en main les Fennecs. Finalement, c’est le coach franco-bosnien qui avait été choisi.

A l’époque, Domenech avait fait part de son attachement envers l’Algérie. Un attachement dont on peut cependant douter. Le technicien de 70 ans est connu pour s’être opposé en 1999 à la sélection de Nasreddine Kraouche avec les Verts. Il avait tout fait pour empêcher l’ancien messin de rejoindre son pays d’origine. Mais, ce dernier n’en a fait qu’à sa tête. Et surtout à son cœur. Il a disputé 3 CAN et fut parmi les joueurs les plus élégants qu’a connus « El Khedra ».