Disparition - Paolo Rossi, légende de l'Italie, est décédé à l'âge de 64 ans

La légende Azzurri restera dans les mémoires pour son extraordinaire carrière de joueur, marquée par une année 1982 sous le signe du succès.

Le héros italien de la 1982, Paolo Rossi, est décédé deux mois après son 64e anniversaire, des suites d'une longue bataille contre la maladie. Le décès de Rossi a été annoncé dans la nuit, tôt ce jeudi matin, par la chaîne de télévision italienne RAI Sport, pour laquelle il avait travaillé en tant qu'expert ces derniers temps.

L'ancien attaquant de la et de l' avait conduit l' à la gloire lors de la Coupe du monde en 1982, l'attaquant remportant le Ballon d'Or et le Soulier d'Or du tournoi avec ses six buts marqués. Rossi avait réussi un triplé lors de la célèbre victoire 3-2 contre le , avant de marquer les deux buts en demi-finale contre la et d'inscrire le premier but de la finale contre l' de l'Ouest, que les Italiens ont remporté 3-1 pour décrocher leur troisième titre en Coupe du monde.

Paolo Rossi, l'un des meilleurs de sa génération

En remportant le Mondial, le Ballon d'or et le Soulier d'or, Rossi est devenu le premier joueur à détenir les trois honneurs simultanément - jusqu'à ce que l'exploit soit égalé par Ronaldo Nazario en 2002. Après le tournoi de 1982, les exploits extraordinaires de Rossi ont été reconnus lorsqu'il a reçu le Ballon d'Or cette année-là.

La carrière internationale de Rossi comprenait 48 sélections et 20 buts pour son Italie bien-aimée entre 1977-1986 Après avoir commencé sa carrière en club avec Vicenza puis mûri avec Pérouse, Rossi s'est confirmé comme une star peu de temps après avoir rejoint la Juventus en 1981. Rossi, également connu sous le nom de Pablito, a également joué avec Milan et Vérone à la fin de sa carrière, ainsi qu'avec Côme, l'équipe avec laquelle il avait fait ses débuts sur les pelouses du championnat de .

En club, il a marqué 134 buts incroyables en 338 matches et est largement considéré comme l'un des meilleurs attaquants de son temps. Rossi a remporté le titre de à deux reprises avec la Juventus en 1981-82 et 1983-84, et a également remporté la Coupe d'Europe avec la Vieille Dame en 1984-85.

Même après avoir terminé sa carrière de joueur, Rossi est resté impliqué dans le jeu en tant que chroniqueur et expert. "Une nouvelle terriblement triste: Paolo Rossi nous a quittés", a déclaré le présentateur de RAI Sport Enrico Varriale lors de l'annonce du décès. "Inoubliable Pablito, qui nous a tous fait tomber amoureux en cet été 1982 et qui a été un collègue de travail précieux et compétent à la RAI ces dernières années". "RIP cher Paolo."