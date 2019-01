Disparition d'Emiliano Sala - Willie McKay révèle une conversation avant la tragédie

L'un des intermédiaires du transfert de Sala à Cardiff a révélé un échange de SMS avant la disparition tragique de l'avion lundi soir.

Après le terrible drame survenu dans la journée de lundi à mardi, où un Piper Malibu transportant Emiliano Sala et son pilote de Nantes à Cardiff a été porté disparu, un nouvel élément sonore a été révélé en Angleterre samedi.



La conversation - un échange de SMS - a été remise par Willie McKay à la BBC. C'est une copie des messages échangés entre Sala et son fils Jack - qui a servi d'intermédiaire pour son transfert à Cardiff il y a dix jours.



"En ce qui concerne la réservation du vol, nous avons contacté M. David Henderson, qui a fait voyager de nombreux joueurs dans toute l'Europe, à de nombreuses reprises", a déclaré McKay.



"Nous n'avons pas participé à la sélection d'un avion ou d'un pilote et nous tenons également à préciser que nous ne possédons pas l'avion dans lequel Emiliano a volé".



McKay a également affirmé que les dirigeants de Cardiff étaient au courant des projets de voyage de Sala, l'Argentin souhaitant revenir à Nantes après sa signature pour récupérer ses affaires personnelles et faire ses adieux à ses coéquipiers.

Vendredi 18 janvier

19h43 - Jack McKay : "Mon père m'a dit que tu rentrerais chez toi demain. Il pourrait organiser un vol pour t'emmener directement à Nantes et revenir lundi, à l'heure qui te convient, afin que tu puisses te rendre à l'entraînement mardi."



19h51 - Emiliano Sala : "Ah, c'est génial. J'étais juste en train de vérifier s'il y avait des vols pour aller à Nantes demain."



19h56 : "Il a dit qu'il pourrait organiser un vol pour aller directement à Nantes."



19h56: Sala : "Combien cela coûtera-t-il ?"



19h56- McKay : "Rien. Il a dit que si tu m'aidais à marquer des buts, ce n'est rien."



19h59: Sala : "Hahaha avec plaisir."



20h00 - Sala : "Nous allons marquer beaucoup de buts."



20h01 - Sala : "Je veux partir demain pour Nantes vers 11h et revenir lundi soir vers 21h pour Cardiff si c'est possible."



20h05 - McKay : "Bien. J'enverrai un message quand tout sera réglé."

Dimanche 20 janvier

17h00 - McKay : "Bonjour, est-il possible que tu reviennes lundi soir à 19 heures ? Tout simplement parce que le pilote doit rentrer chez lui dans le nord après son arrivée à Cardiff."



17h01 - Sala : "Bonjour, sept heures et demi serait possible."



17h03 - McKay : "Oui c'est bien."



17h05 -Sala : "[IMAGE DE BAGAGES] Est-ce que tu peux demander si je peux apporter cela dans l'avion?"



17h06 -McKay : "Bien ouais."



17h07 - Sala : "Mais est-ce que ça va aller pour l'avion ?"



McKay : "Oui, il y a de la place dans l'avion pour tes bagages."

17:12 - Sala: "OK."

Lundi, 21 janvier

16h16 - McKay : "J'appelerai dans un instant."



16h23 - McKay : "Il a dit que c'était la même entreprise."



16h27 - Sala : "OK merci."