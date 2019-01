Disparition d'Emiliano Sala : l'UNFP et de nombreux joueurs mobilisés pour poursuivre les recherches

De nombreux joueurs ainsi que l'UNFP se sont mobilisés afin de poursuivre les recherches pour la disparition d'Emiliano Sala.

Alors que la police de Guernesey a décidé de mettre fin aux recherches de l'avion qui transportait Emiliano Sala, jeudi après-midi, l'UNFP ainsi que plusieurs joueurs se sont mobilisés à travers les réseaux sociaux afin de continuer les recherches.

La rédaction de Goal a effectué un récapitulatif des divers soutiens affichés.

.@UNFP s’associe aux footballeurs professionnels de France, qui demandent avec force que les recherches pour retrouver @EmilianoSala1 continuent par respect pour sa famille et pour ses proches.

https://t.co/qqIIpkFyt8 pic.twitter.com/pSmkF92zY1 — UNFP (@UNFP) January 24, 2019

Non non non....ça ne peut pas s'arreter comme ça...lui n'aurait pas abandonné!!!

PLEASE DON'T STOP INVESTIGATIONS @GuernseyPolice !!!! — Lucas Deaux (@LucasDeaux) January 24, 2019

Pour Sala, pour sa famille et ses proches les recherches ne peuvent pas s’arrêter ! Il faut encourager la police à continuer les recherches ! Sala est un guerrier, il faut croire en lui ! #PrayforSala @GuernseyPolice — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) January 24, 2019

Hi, I’m Nicolás Otamendi. I’d like to express my sympathies to Emiliano’s family, and urge the police to keep searching for the plane. There’s still hope to find them alive. All my support to his family, and let’s hope they get an answer urgently #prayforemilianosala pic.twitter.com/4k37Zgk3U1 — Nicolas Otamendi (@Notamendi30) January 24, 2019

Unissons nous tous ensemble pour que les recherches concernant la disparition d’Emiliano Sala reprennent, pour lui et pour sa famille #PrayForSala pic.twitter.com/8lekr0oRBJ — Koscielny (@6_LKOSCIELNY) January 24, 2019

We don't want to give up, we want to hold on to hope. That's why I also wish #NoDejenDeBuscar - don't call off the search. From the start, my thoughts have been with Emiliano, his family and friends #PrayForSala — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 24, 2019

Guernsey Police: La reprise des recherches pour la disparition d'Emiliano Sala et du pilote de l'aviation - Signez la pétition ! https://t.co/nVSZCn8PVY via @ChangeFrance — Léo Dubois (@leodubois15) January 25, 2019

Réclamons pour que la recherche continue et pour EMILIANO. #VamosQueVamos pic.twitter.com/Tc0gLRdJUy — Valentin Vada (@ValentinVada) 24 janvier 2019

Il faut continuer les recherches pour notre ami Emi « JaJa » !

Il ne faut pas s’arrêter! Encourageons la police de @GuernseyPolice à continuer les recherche... n’hésitez pas à faire passer ce message c’est important#PrayForEmiliano #PrayforSala 😢🙏🏾🤞🏾🤞🏾🙏🏾 — Koffi Djidji (@Kofkofff) 24 janvier 2019

Miracles do happen. They need to keep searching and not give up. 🙏 pic.twitter.com/0EuK9uyAIr — M. Waris 🙏 (@warisgh10) 24 janvier 2019

Relamamos por la búsqueda y por Emiliano, no se puede detener sin tener respuestas. Gracias pic.twitter.com/qGJOMfefm8 — Diego Rolan (@diego_rolan) 24 janvier 2019

Les recherches ne peuvent pas s’arrêter nous voulons tous une investigation beaucoup plus approfondi, les recherches ne doivent pas cesser tant que nous n’en savons pas plus !#PrayForSala @GuernseyPolice @FCNantes pic.twitter.com/RmPGQ6MmuO — Walongwa Anthony (@WalongwaAnthony) 24 janvier 2019

La recherche ne peut pas s’arrêter! Aidez nous à encourager la police à continuer les recherches. On a besoin de tout le monde. Battons nous comme Émi le fait tout le temps s’il vous plaît. #PrayforSala @GuernseyPolice — Valentin Rongier (@Valrongier28) 24 janvier 2019

N’arrêtez pas les recherches. #Emi — Fred Guilbert (@fredguilbert24) 24 janvier 2019

Guernsey Police: La reprise des recherches pour la disparition d'Emiliano Sala et du pilote de l'aviation - ¡Firma la petición! https://t.co/ePzLBldNrY vía @ChangeFrance — Pablo Chavarria (@PabloAChavarria) 24 janvier 2019

Pour Sala, pour sa famille et ses proches les recherches ne peuvent pas s’arrêter ! Il faut encourager la police à continuer les recherches ! Sala est un guerrier, il faut croire en lui ! #PrayforSala @GuernseyPolice — Jérémy Gélin (@GlnJeremy_) 24 janvier 2019

Pour Sala, sa famille et ses proches les recherches ne peuvent pas s’arrêter ! Il faut continuer. 🙏🏼#recherchesemiliano #PrayForSala https://t.co/Z4YeW1AZY5 — Olivier Boscagli (@OlivierBoscagli) 24 janvier 2019

La recherche ne peut pas s’arrêter! Aidez nous à encourager la police à continuer les recherches. On a besoin de tout le monde. Battons nous comme Émi le fait tout le temps s’il vous plaît. #PrayforSala @GuernseyPolice — Diadie samassekou (@diadios) 24 janvier 2019

La recherche ne peut pas s’arrêter! Aidez nous à encourager la police à continuer les recherches. On a besoin de tout le monde. Battons nous comme Émi le fait tout le temps s’il vous plaît. #PrayforSala @GuernseyPolice — Hamari Traore (@hamari27) 24 janvier 2019