Disparition de Robert Herbin : l'hommage du président Noël Le Graët

Le président de la FFF rend hommage à Robert Herbin, l'ancienne gloire de l'AS Saint-Etienne décédée lundi soir à l’âge de 81 ans.

Robert Herbin est décédé à l'âge de 81 ans lundi soir au CHU de Saint-Etienne, où il avait été admis six jours auparavant.

L'ancien joueur et entraîneur mythique de l'AS Saint-Etienne souffrait de graves problèmes cardiaques et pulmonaires. Son nom restera à jamais associé à l'histoire des Verts mais aussi aux premières grandes heures du football français.

Dans un communiqué, le président de la FFF Noël Le Graët lui rend hommage ce mardi.

"Robert Herbin était une légende à Saint-Étienne et un symbole de notre sport. Son palmarès de joueur et d’entraîneur avec les Verts ont marqué les esprits d’une génération de joueurs et d’entraîneurs dont il fut l’un des magnifiques représentants. Comme joueur à Saint-Étienne puis comme entraîneur, Robert Herbin a grandement contribué à la reconnaissance et au rayonnement international du football français des années 1970 et 1980. Il ne faut pas oublier sa carrière importante en Équipe de avec laquelle il connut 23 sélections et disputa un championnat d’Europe et une . C’était un philosophe du jeu, sa personnalité rare, son style à part ne laissait pas indifférent sur le terrain et en dehors. Notre football éprouve aujourd’hui une profonde tristesse. La Fédération Française de Football adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches."