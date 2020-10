Disparition - Bruno Martini s'est éteint à l'âge de 58 ans

L'ancien gardien de l'Equipe de France, aussi passé par le MHSC, est décédé à l'âge de 58 ans ce mardi. Il était hospitalisé depuis plusieurs jours.

Le football français s'est réveillé dans la douleur, ce mardi matin, en apprenant la disparition de Bruno Martini, décédé à l'âge de 58 ans.

L'ancien gardien de l'Equipe de , aussi passé par le MHSC, s'est éteint après plusieurs jours d'hospitalisation suite à un arrêt cardiaque.

"Le football français pleure l'un des plus grands gardiens de but de son histoire"

Figure du football tricolore, Bruno Martini laisse derrière lui de beaux souvenirs à , qui lui a rendu hommage via un communiqué.

"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris ce jour le décès de Bruno Martini (...) Evoquer Bruno Martini, c'est parler de l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football français", écrit d'abord le club pailladin au sujet de celui qui totalise 31 sélections avec les Bleus entre 1987 et 1996.

"Aujourd'hui, le football français pleure l'un des plus grands gardiens de but de son histoire, et le MHSC, l'un de ses plus fidèles serviteurs, sur le terrain comme en dehors. Il laisse l'image d'un homme bien, toujours prêt à aider, et qui ne manquait jamais de distiller un mot bienveillant à chacun de ses interlocuteurs", ajoute le MHSC.

Le rédaction de Goal France adresse ses plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de Bruno Martini.