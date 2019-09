Discipline - OM : plusieurs tribunes de l'Orange Vélodrome fermées

La LFP a indiqué ce mercredi soir que plusieurs tribunes de l'enceinte marseillaise seraient fermées suite à l'utilisation d'engins pyrotechniques.

Dans son rapport publié ce mercredi soir, la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a indiqué que plusieurs tribunes de Stade Orange Vélodrome seraient fermées pour des rencontres à venir. En cause : l'utilisation d'engins pyrotechniques par une partie des supporters marseillais lors du match entre l'OM et l'AS Saint-Etienne le 1er septembre 2019.

"- Fermeture pour deux matchs dont un match avec sursis pour la tribune du Commando Ultra 84.

L'article continue ci-dessous

- Fermeture pour un match avec sursis pour la tribune du MTP.

- Fermeture pour un match avec sursis pour la tribune des Fanatics", indique le rapport de la LFP.

Par ailleurs, Nice et Nancy devront encore attendre pour connaître le verdict de la Ligue. Les deux clubs encourent une possible sanction, respectivement pour "chants et banderoles à caractère discriminatoire" et "chants à caractère discriminatoire", selon les termes employés par l'instance à leur sujet concernant les actes qui se sont produits dans leurs enceintes.