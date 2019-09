Chants et banderoles à caractère discriminatoires : la LFP communique au sujet de Nice et Nancy

Les dossiers de l'OGC Nice et l'AS Nancy-Lorraine ont été placés en "délibérés" par la Commission de discipline de la LFP, ce mercredi.

Nice et Nancy devront encore attendre pour connaître le verdict de la Ligue. Les deux clubs encourent une possible sanction, respectivement pour "chants et banderoles à caractère discriminatoire" et "chants à caractère discriminatoire", selon les termes employés par l'instance à leur sujet concernant les actes qui se sont produits dans leurs enceintes.

Ce mercredi, la Commission de discipline de la LFP a indiqué que ces deux dossiers avaient été placés "en délibérés".

L'article continue ci-dessous

Par ailleurs, de nombreuses écuries de et de ont reçu des rappels à l'ordre de l'instance concernant l'attitude de leur supporters. , , , Nîmes, Reims et sont concernés en . Lorient, , , le , Auxerre, , Grenoble et Lens le sont en .

Ce mercredi soir, la ministre des Sports Roxana Maracineanu et le président de la Fédération Française de Football (FFF) Noël Le Graët, ont indiqué dans un communiqué commun "faire confiance au discernement des arbitres et des commissions de discipline" de la LFP et la FFF, invitant "les associations de supporters et les clubs à s'unir pour construire ensemble une démarche pédagogique impliquant tous les acteurs, et lutter solidairement contre toutes les formes de discrimination en faveur du respect et du vivre ensemble".