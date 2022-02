Direction la MLS pour Douglas Costa

Douglas Costa est prêt à commencer une nouvelle aventure : après la parenthèse au Gremio, il s’apprête à filer en MLS en s’engageant avec le Los Angeles Galaxy.

Il faudra attendre encore quelques jours pour l'annonce officielle, mais il n'y a plus de doutes : la MLS représentera la prochaine étape de la carrière de Douglas Costa. L'attaquant brésilien, toujours lié contractuellement à la Juventus, a mis fin à son aventure en prêt à Gremio et est désormais prêt à rallier la Californie.

Un cinquième championnat pour Douglas Costa

Des accords ont déjà été conclus et Douglas Costa se rendra aux États-Unis ce week-end pour signer son bail avec la franchise américaine. Le joueur brésilien sera prêté au Galaxy pour les six prochains mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de son contrat avec la Juventus, mais l'accord avec le club américain comprend déjà une option pour les deux prochaines saisons.

Douglas Costa, qui a remporté trois titres de champion de Serie A, une coupe d'Italie et une super coupe d'Italie avec la Juventus, a joué au Brésil et en Italie, ainsi qu'en Ukraine et en Allemagne, et est sur le point de découvrir son cinquième championnat différent.

Douglas Costa a aussi défendu à 31 reprises le maillot de son pays. Avec la Seleçao, il a participé au dernier Mondial en Russie.