DIRECT - Tout savoir sur les 8èmes de finale de Ligue des champions

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a réagi en conférence de presse : "Il faudra faire deux exploits, à l'aller et au retour, mais on en est capable. On l'a fait contre City. Ce sont deux équipes comparables. Il faudra s'appuyer sur ce qu'on a été capables de faire contre City. Barcelone a une histoire encore plus forte en Coupe d'Europe, et c'est important. On va avoir la chance d'affronter un grand d'Europe. On va aussi retrouver Sam Umtiti. Il faudra croire en nous, être à 150%, et se préparer au mieux. Messi a un tel génie qu'il est capable de déjouer n'importe quel plan que vous mettez en place. Et il n'y a pas que lui. Il y a d'autres très grands joueurs dans cette équipe."

