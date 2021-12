DIRECT - Ligue des champions : suivez le (deuxième) tirage au sort des huitièmes

Le direct commenté :

14h03 : On prend les mêmes et on recommence, donc. Rendez-vous à partir de 15h pour suivre le deuxième tirage au sort qui, on l'espère, sera cette fois définitif.

14h02 : "Suite à un problème technique avec le logiciel d'un prestataire de services externe qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour s'affronter, une erreur matérielle s'est produite lors du tirage au sort des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League. En conséquence, le tirage a été déclaré nul et sera entièrement refait à 15h00 CET", a déclaré l’instance dirigée par Aleksander Ceferin.

14h01 : Le tirage au sort, annulé, sera refait à 15h00, a annoncé l'UEFA dans un communiqué.

14h00 : Oubliez tout ce que vous avez lu plus bas, sauf une chose : la boule Manchester United tirée pour affronter Villarreal, alors que les deux équipes faisaient partie du même groupe. Une erreur qui en a entraîné d'autres, et conduit à l'annulation pure et simple du premier tirage au sort !

12h35 : Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre live. Rendez-vous au mois de février pour le début des hostilités !

12h33 : On vous récapitule les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions ci-dessous :

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atlético Madrid-Bayern Munich

Salzbourg-Liverpool

Inter Milan-Ajax Amsterdam

Sporting-Juventus

Chelsea- Lille

PSG-Manchester United

12h30 : Le match aller aura lieu au Parc des Princes à la mi-février, et le retour à Old Trafford au début du mois de mars.

12h26 : Lors de l'édition 2020-2021, Paris et Manchester United se sont retrouvés en phase de poules, avec une nouvelle victoire des Mancuniens au Parc des Princes (2-1)... et des Parisiens à Old Trafford (3-1).

12h24 : PSG-Manchester United, c'est avant tout l'histoire des retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais surtout une possible revanche pour le club de la capitale, battu et éliminé - à la surprise générale - lors des huitièmes de 2019 après avoir remporté le match aller (2-0) et perdu le match retour (3-1).

12h23 : Fin de ce tirage au sort des huitièmes de finale. Plutôt paradoxal pour nos clubs français : Lille, premier de sa poule, s'en sort (très) mal avec Chelsea tandis que le PSG, deuxième derrière Manchester City, affrontera l'autre club de Manchester, United.

12h22 : PSG - MANCHESTER UNITED POUR FINIR, LIONEL MESSI ET CRISTIANO RONALDO VONT SE RETROUVER EN HUITIÈMES !

12h21 : Sans doute le pire tirage possible pour le LOSC. Chelsea a (très) envie de conserver son bien, et semble avoir l'équipe pour malgré un coup de moins bien ces dernières semaines. La première place leur tendait d'ailleurs les bras, mais un but tardif du Zénith lors de l'ultime journée de la phase de poules en a décidé autrement. Burak Yilmaz et les siens vont devoir sortir le grand jeu. Les Dogues auront au moins l'avantage de recevoir au retour.

12h21 : CHELSEA - LILLE, c'est officiel ! Les Dogues affronteront les tenants du titre...

12h21 : SPORTING - JUVENTUS, ce sera donc Chelsea pour le LOSC ?

12h20 : INTER MILAN - AJAX, une (très) belle affiche en huitièmes.

12h19 : SALZBOURG - LIVERPOOL, encore une bonne nouvelle pour le PSG, qui évitera les deux ogres !

12h18 : L'Atlético est tombé, le Bayern aussi, bonne(s) nouvelle(s) pour Lille et Paris.

12h17 : ATLÉTICO - BAYERN MUNICH, troisième huitième de finale et premier véritable choc !

12h17 : VILLARREAL - MANCHESTER CITY, finalement, voici le deuxième huitième de finale.

12h16 : VILLARREAL... CONTRE MANCHESTER UNITED ? Non, ce n'est pas possible, les deux équipes faisaient partie du même groupe. Archavine doit retirer. Étrange erreur dans le tirage...

12h16 : BENFICA - REAL MADRID, voici le premier huitième de finale de Ligue des champions !

12h15 : Benfica sort du chapeau !

12h15 : Après une courte présentation, le tirage au sort commence !

12h08 : Andreï Archavine, ancien d'Arsenal et du Zénith Saint-Pétersbourg, a le destin de nos deux clubs français entre ses mains. C'est le Russe qui tirera les fameuses petites boules !

12h03 : Rappel des adversaires potentiels pour Paris, deuxième du groupe A derrière Manchester City, et Lille, premier de la poule G. Pour le PSG, ce sera soit Liverpool, l'Ajax, le Real Madrid, le Bayern, Manchester United ou la Juventus. Pour le LOSC, du lourd aussi : l'Atlético, le Sporting, l'Inter, Benfica, Villarreal ou Chelsea.

12h00 : C'est parti pour le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, en direct de Nyon (Suisse).

À partir de midi, suivez le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions en direct sur notre site. Deuxième de son groupe, le Paris Saint-Germain peut s'attendre à du lourd avec le Bayern Munich ou le Real Madrid. Lille, qui a fini en tête de sa poule, devrait également faire face à un adversaire coriace.