Dimitar Berbatov : "Gareth Bale pourrait rester définitivement à Tottenham"

L'ancien attaquant des Spurs garde un oeil attentif sur les performances de Gareth Bale. Et selon lui, son avenir n'est plus du tout au Real Madrid.

Ancien attaquant de classe mondiale, passé par Tottenham, Manchester United, Fulham ou encore Monaco, Dimitar Berbatov est aujourd'hui à la retraite. Désormais âgé de 40 ans, le Bulgare est ambassadeur de Betfair. Il est ainsi amené à commenter régulièrement l'actualité du football mondial. Et notamment celle du Real Madrid.



Selon lui, malgré un effectif vieillissant, la Maison Blanche n'aura pas besoin de dépenser trop d'argent cet été sur le marché des transferts. "Je ne pense pas que le Real Madrid ait besoin de recruter des stars, même si le Real Madrid a l’étiquette de l'équipe des galactiques. Ce dont ils ont besoin, c'est de signer les bons joueurs pour l'équipe", a ainsi expliqué l'ancien buteur, qui estime que rajeunir l'effectif est une nécessité pour permettre au projet du club de repartir de l'avant.

"Le bon rendement de Bale n’est pas un message personnel adressé à Zidane"

"Le temps n'attend personne, personne... et le Real Madrid a beaucoup de joueurs âgés. C’est vrai qu'il existe de nombreux joueurs plus âgés qui jouent à un haut niveau, mais il n'est pas possible que la majorité de votre équipe soit aussi vieille. Vous avez besoin de nouvelles têtes. C’est la chose naturelle à faire, la façon normale d'évoluer et de passer à autre chose. Vous devez trouver les bons joueurs pour l'équipe", a ensuite ajouté Dimitar Berbatov, avant d'évoquer le cas de Gareth Bale.

"On va voir ce qu’il va se passer, mais il pourrait rester à Tottenham de façon permanente. Ce que Bale a fait était la bonne chose à faire dans sa situation. Si tu ne vas pas jouer, au lieu de te torturer, tu cherches une solution", a expliqué le Bulgare, qui ne s'explique pas vraiment les raisons de son échec à Madrid.

"Le bon rendement de Bale n’est pas un message personnel adressé à Zidane. Bale est juste un joueur de haut niveau qui a marqué des buts dans de grands matchs et a remporté la Ligue des champions. Les choses ne marchaient pas pour lui avant, mais il a corrigé tout ça (...) Le truc de Bale à Madrid avec Zidane était une situation particulière. Ils sont les seuls à connaître la vraie raison. Peut-être que Bale aurait pu aller demander à Zidane quel était le problème, mais parfois la situation est tendue parce que l'entraîneur ne vous aime pas et que vous ne vous intégrez pas dans son système", a enfin déclaré l'ancienne gloire, pour Betfair.