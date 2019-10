Dijon-PSG, Keylor Navas : "Mbappé est extraordinaire pour son âge"

Recruté au Real Madrid l'été dernier, le gardien costaricien était en conférence de presse avant le déplacement à Dijon ce vendredi (20h45).

Un premier bilan

Keylor Navas : Dieu merci, ça fait déjà plusieurs semaines que je suis là. Mon adaptation se passe très bien, au club, avec mes coéquipiers mais aussi dans ce championnat. Je suis content. Les résultats suivent et nous progressons au quotidien. Je susi arrivé avec humilité, mais avec l'envie d'apporter quelque chose. Je veux apporter mon leadership sur le terrain et aider tout le monde à progresser.

La solidité défensive du PSG

C'est le travail de toute une équipe et de mes coéquipiers. Je pense que c'est l'ensemble du groupe qu'll faut féliciter, les titulaires comme les remplaçants. On rentre tous avec le même état d'esprit, l'envie de bien défendre, de gagner et de marquer.

"Ne vous étonnez pas si j'achète une villa ou un jet privé"

Kylian Mbappé

C'est un joueur très jeune, qui fait des choses extraordinaires pour son âge. En plus de ce qu'on connaît déjà, et de ce qu'on peut voir, il met son talent à la disposition de l'équipe, avec de bonnes qualités de déplacement et toujours le geste juste.

La révélation de sa fiche de paie

Ne vous étonnez pas si j'achète une villa à Miami ou un jet privé... J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient et qui n'ont rien à faire, mais ça ne me fait rien. C'est le football, malheureusement ça arrive.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.