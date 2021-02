Dijon-PSG (0-4) - "C'était positif" : Pochettino souligne le bon match de ses supersubs

L'entraîneur parisien était très satisfait de la réaction de son équipe ce samedi à Dijon (0-4), une semaine après la défaite contre Monaco.

Face à la lanterne rouge dijonnaise, le PSG n'a pas eu à forcer son talent ce samedi dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Vainqueur 4-0 en terre bourguignonne, le club de la capitale a remis les pendules à l'heure une semaine après sa défaite contre Monaco (0-2). Une victoire satisfaisante pour Mauricio Pochettino.

Que retenez-vous de cette victoire ?

Mauricio Pochettino : Je suis très content de la performance de l'équipe. On a bien débuté le match et ce sont trois points importants pour la suite. (...) Je suis heureux, mais ma joie reste mesurée. On savait qu'ils restaient sur plusieurs défaites, qu'on allait affronter une équipe physique et qu'il faudrait être présent dès l'entame de match pour les mettre en difficulté.

Comment jugez-vous l'apport de ceux qui jouent moins habituellement (Danilo, Rafinha, Draxler, Diallo) et qui étaient titulaires ce soir ?

C'était positif et c'est ce qu'on attend d'eux aussi. On attend qu'ils puissent nous mettre en difficulté dans nos choix. Ils doivent bien se préparer pour répondre présent dans ce genre de situations.

Cette victoire vous rassure-t-elle dans votre volonté à trouver une certaine régularité dans les résultats ?

C'est notre défi depuis notre arrivée au mois de janvier de trouver cette régularité. Vous connaissez les circonstances de notre venue. On doit trouver les ingrédients pour le transmettre aux joueurs. Pour l'instant, on cherche à optimiser les différents secteurs, il nous faut du temps. On ne peut pas faire des grands changements.

Abdou Diallo est-il une alternative crédible selon vous dans le couloir gauche ?

Abdou a joué côté gauche, c'est une position qu'il connaît et où il a déjà évolué avec d'autres entraîneurs aussi. On est très contents de ce qu'il a réalisé. C'est quelqu'un de très professionnel.

Qu'avez-vous pensé de la prestation de Rafinha ?

On est très contents de Rafa et de ce qu'il a fait. Le manque de rythme est logique, il a eu un début d'année un petit peu difficile avec la Covid mais petit à petit il retrouve sa forme et montre un engagement complet.

Vous avez offert ses premières minutes en professionnel à Edouard Michut. Comment jugez-vous son évolution au quotidien ?

On est satisfait de ce que font les jeunes comme Edouard, Xavi Simons ou les gardiens Denis (Franchi) et Mathyas (Randriamamy). Parfois c'est difficile pour les jeunes de rentrer dans ce type de match mais c'est bien qu'il puissent profiter de ces opportunités, en match comme à l'entraînement. Chaque minute doit leur permettre de grandir et d'apprendre. On espère qu'une fois cette situation de Covid terminée, on pourra les intégrer plus régulièrement encore.

Comment avez-vous trouvé Kylian Mbappé après la déception de la semaine passée face à Monaco ?

On était tous déçus par rapport à ce match mais il n'y a rien eu de particulier avec Kylian. C'est un joueur extraordinaire, avec de la personnalité. Il est resté très calme et il a travaillé dur pour être prêt aujourd'hui.

Espérez-vous les retours de Verratti, Icardi et Florenzi à Bordeaux ?

On doit évaluer ces blessures jour après jour. Paredes reviendra de blessure. Marco a reçu un coup à la voûte plantaire.

Benjamin Quarez, au Stade Gaston-Gérard