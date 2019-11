Dijon 2-1 PSG - Marquinhos, Tuchel et toutes les réactions après la rencontre

Premier du championnat, le PSG s'est incliné à la surprise générale face à Dijon, dernier. Voici toutes les réactions des joueurs après ce revers.

Marquinhos, défenseur du :

"C'est le football, c'est comme ça, quand on n'est pas présent dans les duels, dans les combats, physiquement... On a de la qualité mais aujourd'hui on en a manqué beaucoup. Dans le football le classement ne veut rien dire. Sur un match ils peuvent créer l'exploit. Ils ont été la, ils ont joué sérieusement. Il faut tout de suite rebondir pour le prochain match, il faudra faire beaucoup mieux que ça (...) Il faut pas que l'on reste dans le confort, si on gagne les matches c'est parce qu'on fait les efforts, que l'équipe est costaud, qu'on est efficaces devant et derrière. C'est pour ça qu'on a gagné les derniers matches (...) Maintenant il faut bien réfléchir, parce que les prochains matches il faudra tout de suite rebondir. Dans une saison, il y a des bons et des mauvais matches. Ce n'est pas parce qu'on perd ce match qu'on est les pires et ce n'est pas parce qu'on gagne un match qu'on est les meilleurs. Il faut rester réguliers dans une saison".

Thomas Tuchel, entraîneur du Paris Saint-Germain :

"C'est le football, tout est possible. Ce n'est pas la première fois qu'un dernier gagne contre le premier. Et ce n'est pas la dernière fois. On a perdu le match pendant la première mi-temps, durant laquelle on a tiré que 3 fois, contre 17 fois en seconde mi-temps. Ca fait une grande différence. On a joué plus simple en deuxième période, et c'était un meilleur match. Mais on a encaissé deux buts et trop de frappes. Ce n'est pas normal (...) On a joué très, très, très passifs en première mi-temps. Tout le monde nous a dit que nous jouons dans un autre championnat. Oui nous sommes très forts, si on joue à 100%. Pas si on ne joue pas ensemble et sans l'intensité nécessaire (...) Pour moi, toutes les équipes doivent jouer à 100%. Aujourd'hui, on n'a pas mérité. On n'a pas joué ensemble."

Julio Tavares, attaquant de :

"Oui bien sûr, c’est un exploit. Après, on fait une très bonne première période et on a la chance de marquer rapidement après la pause. Par la suite, on a su défendre en équipe jusqu'au bout. Le coach l'avait dit, parfois Paris peut être moins bien et nous à 200% on avait une chance. On a fait ce qu’il fallait pour gagner."