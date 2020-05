Digne désigne Messi comme son adversaire le plus coriace

Le latéral gauche a dévoilé son adversaire lui ayant posé le plus de problème et est revenu sur son but préféré avec Everton.

Lucas Digne est devenu un titulaire indiscutable à . Avant la suspension de la saison en raison de la pandémie de Coronavirus, le Français réalisait une très belle saison sur le plan personnel, ayant délivré cinq passes décisives en . Lors d'un live publié sur YouTube par les Toffees, Lucas Digne s'est exprimé sur l'adversaire le plus coriace qu'il a eu à affronter, et c'est sans aucun doute Lionel Messi, qu'il a également côtoyé au .

"Mon adversaire le plus coriace ? Sans aucun doute, Léo Messi. Cela a été très difficile de l'affronter quand je jouais à l' en 2015-2016. (Il soupire) Parce qu'il est juste incroyable. Tu dois rester focalisé sur lui à chaque instant. Tu dois te méfier, sans arrêt regarder. Il a une capacité à prendre des décisions plus rapidement que tous les autres joueurs présents sur le terrain. C'est juste difficile de le suivre", a indiqué le latéral Français.

"J'ai eu un bon feeling avec le club et le coach"

Lucas Digne est revenu sur son but favori depuis son arrivée à Everton et sur ses sources d'inspirations : "Mon but préféré à Everton ? Mon premier but à Goodison Park, c'était un moment parfait, le seul point négatif c'est que nous avons manqué la victoire. Mais c'était un super but. Mon joueur préféré ? Zidane et j'aimais beaucoup Thierry Henry. Ce sont des joueurs de ma génération, ils ont gagné la . Zidane était le numéro 10 de l'équipe et il était simplement magnifique avec le ballon, sur sa première touche, un joueur de classe mondiale".

Le latéral Français garde un souvenir particulier du derby contre : "La meilleure atmosphère ? L'année dernière quand nous avons joué le derby contre Liverpool à Goodison Park... (Il soupire) C'était incroyable. (Il réfléchit) Oui, je pense sans aucun doute que c'est le derby l'année dernière. Mon meilleur ami à Everton ? On a un petit groupe de français dans le vestiaire, on parle beaucoup français avec Morgan, Djibril, Moïse et j'ai une bonne relation avec Bernard, nous sommes proches, j'ai une bonne relation avec tout le monde. Nous sommes une grande famille".

Enfin, Lucas Digne est revenu sur les raisons l'ayant poussé à rejoindre Everton à l'été 2018 en provenance du Barça : "J'ai rejoint Everton après l'appel avec Marco. J'ai senti que le contact était très bon et quand j'ai parlé avec l'entraîneur, il a dit ce que je voulais entendre, et j'ai senti un très bon feeling avec le club, l'entraîneur. J'ai dit à ma femme que je voulais aller en , pour aller jouer pour Everton parce que je le sentais bien".