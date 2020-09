"Difficile de rester à Barcelone" - Le père et l'agent de Messi ouvre la porte à un départ à Man City

Jorge Messi a confirmé que son fils quitterait très probablement le Camp Nou, mais a nié être en contact avec Pep Guardiola.

Le père et l'agent de Lionel Messi a ouvert la porte à un transfert à , admettant qu'il sera "difficile" pour le sextuple vainqueur du Ballon d'Or de rester au FC Barcelone. Lionel Messi a choqué le monde du football la semaine dernière en soumettant une demande de transfert formelle aux pensionnaires du Camp Nou, et qui l'a vu exposer son désir d'activer la clause de libération de son contrat actuel, qui expire en 2021.

Un certain nombre de prochaines destinations possibles ont été évoquées pour le joueur de 33 ans à la suite de cette annonce, notamment le et la , mais Goal a appris que l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, avait été en contact avec Lionel Messi avant qu'il annonce sa demande de transfert. Lionel Messi a décidé de ne pas se présenter aux contrôles médicaux de pré-saison au centre d'entraînement de Barcelone ce week-end et ne se présentera à aucune autre séance d'entraînement afin de prendre ses distances avec l'équipe première du club catalan.

Jorge Messi, qui est le principal représentant légal de son fils, a atterri mercredi à l'aéroport El Prat de Barcelone au milieu des spéculations intenses entourant l'avenir de l'Argentin. L'agent de 62 ans a raconté à El Chiringuito la situation actuelle de Messi en Catalogne: "Un avenir à Barcelone? C'est difficile. Ce serait difficile de rester." Interrogé sur l'intérêt de City pour la star Blaugrana, Jorge a répondu: "Je n'ai pas parlé avec Pep. Il n'y a encore rien avec Manchester City."

Messi impossible à convaincre

Messi a passé toute sa carrière à ce jour au Camp Nou, où il a réussi à s'imposer parmi les plus grands joueurs de l'histoire du football. L'international argentin est actuellement le meilleur buteur de tous les temps du Barça avec 634 buts en 731 apparitions, et il a également délivré 285 passes décisives sous les couleurs du club blaugrana. Messi a remporté 33 titres majeurs au total pendant son séjour au club, dont quatre Ligues des champions et 10 titres de la , mais faisait partie d'une équipe qui n'a pas réussi à gagner le moindre titre en 2019-20.

Le Barça a terminé deuxième derrière le dans le championnat espagnol, avant de subir une humiliante défaite 8-2 en quart de finale en face au futur vainqueur de la compétition, le . Quique Setien a été démis de ses fonctions d'entraîneur dans les jours qui ont suivi ce résultat, l'ancien sélectionneur des , Ronald Koeman, étant recruté pour le remplacer. Ronald Koeman a exprimé son désir de voir Messi rester au Camp Nou, mais la légende du club a déjà décidé de passer à autre chose, quels que soient les changements apportés à l'équipe ou parmi les dirigeants.

Le candidat à la présidentielle du Barça, Victor Font, a admis qu'il y avait peu de chances de convaincre la grande star du Barça de rester au club cet été, déclarant à Sky Sports: "Jusqu'à ce que ce soit fini, il y a toujours de l'espoir. Cela ne semble pas probable, cependant, et par conséquent, si c'est le cas, l'accent devrait être mis sur une transition aussi fluide que possible".