Jorge Valdano : "Le Barça doit se faire le plus rapidement possible à l'idée de perdre Messi"

Pour Jorge Valdano, la situation de Lionel Messi est irréversible.

Partira, partira pas ? Une chose est sûre, l'avenir de Lionel Messi est le feuilleton de l'été. Si l'Argentin semble avoir pris sa décision (à savoir quitter le club), le Barça ne semble pas prêt à vouloir perdre sa star. Et pour Jorge Valdano,champion du monde 1986 avec l' et ancien entraîneur du , le Barça doit se faire une raison.

« Le Barça doit se faire le plus rapidement possible à l'idée de perdre Messi afin d'entamer au plus vite la reconstruction de son effectif », a-t-il déclaré dans une interview à Onda Cero.

« Ils partent du principe qu'il avait fait ses adieux à la sélection d'Argentin avant de revenir sur sa décision. Mais ce sont deux situations totalement différentes car il n'y a pas de contrat entre un joueur et une sélection. Soit Messi va dans un autre club, soit il reste au Barça, mais dans sa tête, il est déjà parti », a-t-il ajouté.